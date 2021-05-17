وظائف شاغرة في البنك المركزي المصري.. إليك التفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع له، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل به، لتخصصات مختلفة، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف التي أعلن عنها البنك المركزي والشروط المطلوبة على النحو التالي:

تفاصيل وظائف البنك المركزي المصري

Econometrician

اشترط البنك المركزي في المتقدمين ما يلي:

الحصول على شهادة مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة في مجال العمل.

إجادة كتابة اللغة العربية والإنجليزية.

Industrial Economist

وحدد البنك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على النحو التالي:

الحصول على شهادة علمية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة من 4 سنوات حتى 13 عاما في مجال العمل.

إجادة مهارات كتابة اللغة العربية والإنجليزية.

Financial Analyst

الحصول على شهادة علمية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة من 3 حتى 10 سنوات بمجال العمل.

طريقة التقديم لوظائف البنك المركزي المصري

ويمكن التقدم للوظائف التي أعلن عنها البنك المركزي ومعرفة مزيد من التفاصيل، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك من هنــــــــــــــــــــا، بدءا من اليوم الموافق 17 مايو حتى 24 مايو الحالي، وهو آخر موعد للتقديم.

وقدم أشرف سمير، HR Business Partner، نصائح لقراء «الوطن»، لتحديد المرتب المناسب في مقابلة العمل، تتمثل في أنه كلما كان المتقدم لديه إمكانات نادرة أو غير متاحة بشكل كبير، كلما زاد المرتب والعكس صحيح، فيجب على المتقدم معرفة سعر السوق لتحديد المرتب المناسب، وأيضا حجم الأعمال التي يقوم بها الموظف.

وأضاف «سمير» أنه يجب الأخذ في الاعتبار معدل التضخم السنوي في مصر، لتحديد الراتب المناسب والزيادة السنوية للموظف، ومن الأفضل سؤال أحد مسؤولي الموارد البشرية عن الراتب المناسب في المجال الخاص به، وسؤال أشخاص تعمل في ذات المجال بأماكن متعددة، مما يساعد على تحديد المرتب المناسب، قبل الذهاب لمقابلة العمل.