مصابة بجروح وكسور.. العثور على جثة سيدة ثلاثينية ملقاة في صحراء الفيوم

ملابس ملونة تلوح في الأفق، تجذب أنظار المارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، على مقربة من الطريق الإقليمي بمحافظة الفيوم، كانت تلك الملابس الملونة التي يتضح جليًا أنّها تغطي شيئًا ينام على الأرض كافية للفت انتباه أحد المارة الذي استوقفته تلك الملابس، بعدما شعر أنّها تغطي جثة شخص ما، فأوقف سيارته واقترب بحظر شديد من تلك الملابس، فتأكدت صحة شكوكه، وتبينّ أنّها جثة سيدة تبدو أنّها في العقد الثالث من العمر وبها إصابات كثيرة ويشتبه في وجود شبهة جنائية في وفاتها.

إخطار الأمن بالواقعة

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغًا من مرفق الإسعاف باستغاثة أحد المواطنين لنقل جثة سيدة ملقاة في الصحراء المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي على بعد خطوات من الطريق الإقليمي.

الشرطة تعاين الجثة

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة طامية بقيادة الرائد محمد عبدالحكم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وجرى فحص جثة السيدة التي يتراوح عمرها بين «35 إلى 38 عامًا» وبه إصابات ظاهرية واضحة، تنوعت بين جروح وكسور متفرقة بالجسم، ويشتبه في وفاتها جنائيًا، كما أنّها مجهولة الهوية ولا تحمل أي شئ يدل على هويتها.

نقل الجثة لمشرحة طامية

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمكنت من نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وحل لغز مقتل تلك السيدة، ومعرفة هويتها وسرعة ضبط الجاني، كما أخطرت بضرورة توزيع صورتها على الأقسام المختلفة ومراجعة محاضر التغيب والاختفاء للمساعدة في سرعة الوصول إليها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.