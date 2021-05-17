بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

شهد طريق مصر الفيوم، إنقلاب سيارة ملاكي بنطاق قرية جرفس التابعة لمركز سنورس، إثر انفجار إطار السيارة فجأة ما تسبب في رعب قائدها الذي ضغط على المكابح مباشرة لإيقاف السيارة فانقلبت في منتصف الطريق متسببة في إصابات بالغة لمستقليها، فيما أنقذت العناية الإلهية باقي السيارات المارة على الطريق من حادث مروع حال اصطدامها بالسيارة المنقلبة، حيث توقفت جميع السيارات لحين وصول الإسعاف واستخراج المصابين من السيارة وإزالتها من منتصف الطريق، وما زاد تعاطف الجميع هو وجود طفل لم يتعد عمره 5 سنوات بين المصابين.

بداية الحادث

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر الفيوم أمام قرية جرفس التابعة لنطاق المركز إتجاه القاهرة، وذلك بسبب انفجار إحدى إطارات السيارة الأمامية خلال سيرها على الطريق.

طفل و3 مصابين

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنّ المصابين هم: سيف أحمد جابر، 16 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالظهر، وطفل مجهول الاسم والعنوان، 5 سنوات، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ وخلع بالكتف الأيسر، وأدهم عز الدين فتحي 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبد الوهاب محسن محمد، 22 سنة، مصاب اشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات شديدة بالصدر وجرح قطعي بالكتف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث

وتمكن ضباط المرور من إزالة آثار الحادث، وتجنيب السيارة على جانب الطريق وتيسير الحركة المرورية التي تعطلت لفترة بسبب الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.