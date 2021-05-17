تركيب الملصق الإلكتروني بعد إعادة العمل بفترة إضافية بداية من الغد

أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة وحدات المرور لخدمة تركيب الملصق الإلكتروني بعد إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارا من مساء غد الثلاثاء الموافق 18 مايو الجاري، وبشكل يومي لمدة 3 ساعات من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساء، وهي الفترة المخصصة لـ تركيب الملصق الإلكتروني ، والخدمة متاحة للسيارات باختلاف أنواعها.

تركيب الملصق الإلكتروني بعد إعادة العمل بفترة إضافية:

وتهيب وزارة الداخلية بمالكي السيارات، بسرعة التوجه بالسيارات إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني بعد إعادة العمل بفترة إضافية، دون الحاجة لموعد الفحص أو تجديد للترخيص.

موقع وزارة الداخلية:

وأكدت وزارة الداخلية، أنه بالنبسة لمالكي السيارات ذات الترخيص الساري، فيمكنهم طلب إصدار ملصق إلكتروني لسياراتهم وسداد الرسوم المطلوبة بطريقة إلكترونية، من خلال بوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية بشبكة الانترنت، وذلك تيسيرا على مالكي السيارات.

السلامة المرورية:

وأكدت وزارة الداخلية، أن تركيب الملصق الإلكتروني بعد إعادة العمل بفترة إضافية، يأتي في إطار استمرار تنفيذ إستراتيجية تهدف لتطبيق قواعد قانون المرور بشكل متطور يحقق التيسير على كافة قائدي السيارات من مستخدمي الطرق، ومن خلال إدارة الحركة المرورية بشكل إلكتروني وبطريقة علمية، وتنشد رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على كافة الطرق بالبلاد.

الحد من انتشار كورونا:

كما أشارت الداخلية إلى أن إعادة العمل بالفترات الإضافية داخل وحدات المرور، يأتي من منطلق الحرص على تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع تكدس قائدي السيارات داخل إدارات المرور.

كود السيارة:

جدير بالذكر، أن الملصق الإلكتروني يوضع في السيارة مرة واحدة فقط، ويكون من خلالها صالحا للاستخدام دائما، ويحتوي على كود خاص بالسيارة دون غيرها، ولا يتشابه مع أي كود أو بيانات لسيارة أخرى، ويتم دفع رسوم التركيب بطرق دفع مختلفة.