سحب 5055 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة المعنية من سحب 5055 رخصة خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضي.

وسبق أن ناشدت وزارة الداخلية المواطنين من مالكي المركبات بأنواعها كافة، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021، كموعد نهائي للمركبات كافة، كما نصت عليه تعديلات قانون المرور.

وانتهت المدة التى أعلنت عنها وزارة الداخلية بشأن تركيب السيارات للملصق المرورى الإلكترونى يوم 30 مارس الماضى، وشهدت الأيام الماضية تحذيرات كثيرة من جانب الوزارة للمواطنين بسرعة تركيب الملصق، منعا للتعرض لأي عقوبات.

وتواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بأنواعها كافة، ذات التراخيص السارية، من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن تسلم الرخصة القديمة، والحصول على الجديدة المدون بها «ذات ملصق إلكتروني»، وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.