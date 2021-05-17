أسعار الثوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 18 مايو

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الثوم في الأسواق، وذلك لأهميته في إعداد عدد كبير من الوجبات، إلى جانب فوائده في تعزيز جهاز المناعة، وخفض ضغط الدم والتخلص من السموم في الجسد.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة لقرائها متوسط أسعار الثوم في الأسواق وذلك على النحو التالي:

أسعار الثوم اليوم

اختلفت أسعار الثوم اليوم في الأسواق لتتراوح بين 15 إلى 20 جنيها للكيلو الواحد.

فوائد الثوم للجسم

ويعد الثوم من أكثر الخضروات التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية وأبز هذه الاستخدامات أنه يساعد على خفض مستوى الكولسترول وضغط الدم، كما أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الثوم بشكل منتظم يمنع حدوث أمراض القلب والسكتة، وأيضا منع الجلطات الدموية التي قد تؤدي إلى انسداد الشرايين، وبالتالي توقف تدفق الدم إلى أنسجة الجسم وأعضائه المختلفة، فالثوم يساعد على تذويب الجلطات.

كما يحتوي الثوم على مركبات الكبريت، فيتامين (C) و(B6)، والمغنيزيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم وغيرها من المواد المعروفة بقدرتها على مكافحة العديد من أنواع الجراثيم، الفيروسات، لذلك يتم إدخاله في العديد من المراهم والقطرات المعدة للعلاج الخارجي للفطريات والتهابات الأذن.

أسعار الخضروات اليوم

وجاءت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم على النحو التالي:

سعر البامية

اختلف سعر البامية اليوم بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة

تراوح سعر البسلة اليوم، بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم بين 2 إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة

جاء سعر الكوسة بـ6 جنيهات.

سعر السبانخ

ووصل سعر السبانخ في الأسواق اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الفلفل ألوان في الأسواق بين 15 جنيها إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

تراوح سعر الجزر بالأسواق اليوم بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

سعر الفاصوليا

وبلغ سعر الفاصوليا اليوم نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر البطاطس

تروح سعر البطاطس في الأسواق بين 1.5 جنيه حتى 3 جنيهات.