مساحته 144 ألف متر ويضم 200 معلم.. المسجد الأقصى من الداخل (صور وفيديو)

أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، المسجد الأقصى المبارك الذي يقع في مدينة مباركة، هي القدس وبالتحديد داخل البلدة القديمة في فلسطين، أحد أكبر مساجد العالم، وهو واحد من ثلاثة مساجد التي يشد المسلمون الرحال إليها، وهو أيضًا أول القبلتين في الإسلام، وهو ليس فقط مسجد قبة الصخرة، كما يظن البعض بناء على ما يحاول الاحتلال الإسرائيلي ترويجه سعيا لتدمير المسجد، لكن المسجد الأقصى هو كامل المنطقة المحاطة بالسور واسم لكل ما هو داخل سور المسجد الأقصى الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة المسورة.

ويتطرق التقرير التالي لأبرز المعلومات الأساسية عن المسجد، بحسب ما ذكرته عدة مصادر من بينها مديرية المسجد الأقصى المبارك بوزارة الأوقاف الأردنية، ومركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية.

مساحة المسجد الأقصى

على مساحة تقارب 144,000 متر مربع يقع المسجد الأقصى الذي يضم 200 معلما فوق هضبة صغيرة تسمى «هضبة موريا» في مدينة القدس، إذ تعد الصخرة أعلى نقطة به، بل تقع في قلبه، ومن أبرز تلك المعالم التي يضمها المسجد هي: قبة الصخرة والمسجد القِبْلي والمصلى المرواني ومصلى باب الرحمة، كما يشمل الساحات الواسعة، والأروقة والقباب والمصاطب وأسبلة الماء والحدائق وتحت أرض المسجد وفوقه وغيرها من المعالم، وعلى أسواره المآذن، والمسجد كله غير مسقّف سوى بناء قبة الصخرة والمصلى القبلي الجامع، وهذا ما اتفق عليه العلماء والمؤرخون، وعليه تكون مضاعفة ثواب الصلاة في أي جزء مما دار عليه السور.

وكلمة المبارك لم تأتِ مجرد وصف أو ثناء اعتباطي، إذ إن لها سند قرآني، إذ يقول المولى عز وجل في مستهل سورة الإسراء في الآية الأولى «سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ».

يُقدّس اليهود أيضًا المكان نفسه، ويطلقون على ساحات المسجد الأقصى اسمَ «جبل الهيكل» نسبة إلى هيكل النبي سليمان، وتُحاول العديد من المنظمات اليهودية المتطرفة التذرع بهذه الحجة لبناء الهيكل حسب مُعتقدها، وتمارس سلطات الاحتلال اعتداءات إرهابية حيث تقوم بتدنيس المسجد والسماح للمستوطنين والمتطرفين اليهود بتدنيسه.

مكونات المسجد

يتكون المسجد الأقصى من سبع مصليات أو مساجد معمدة مع عدة قاعات صغيرة إضافية من الجهة الغربية والشرقية من الجزء الجنوبي من المسجد، وقد كان يوجد 121 نافذة من الزجاج الملون في المسجد من عصور الخلافة العباسية والفاطمية، وتم استعادة حوالي ربعهم في عام 1924.

والمساجد هي:

1 - الجامع القِبلي

2 - المصلى المرواني

3 - مصلى الأقصى القديم

4 - مسجد قبّة الصخرة

5- مسجد البراق

6- مسجد المغاربة

7 - جامع النساء

وقد شيدت واجهة المسجد القبلي في العهد الفاطمي، وتم ترميمها في العهد الأيوبي والمملوكي، كما ذكر أنه تم بناء واجهة المسجد في عام 1065م، بناء على تعليمات من الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، مع درابزين (بهو) يتكون من ممرات وأعمدة الصغيرة، وقد تضررت الواجهة خلال الحقبة الصليبية خلال حكمهم لفلسطين، ولكن تم ترميمها وتجديدها في العهد الأيوبي، وتم تغطية الواجهة بالبلاط.

أما المواد المستعملة في أقواس الواجهة فهي مواد زينة منحوتة أخذت من الهياكل الصليبية في القدس. كما يوجد أربعة عشر قوس حجري على طول الواجهة معظمها من نمط العمارة الرومانسكية، أما الأقواس الخارجية التي أضيفت في العهد المملوكي فقد اتبعت نفس التصميم العام. كما يوجد قوس مركزي عند مدخل واجهة المسجد.

الشرفة

الشرفة تقع في الجزء العلوي من الواجهة. والخلجان المركزية من الشرفة فهي تعود لفترة فرسان الهيكل أثناء الحملة الصليبية الأولى، أما الشرفة نفسها فقد أمر ببنائها المعظم ابن العادل أبو بكر بن أيوب أخ صلاح الدين الأيوبي وذلك عام 1217م.

القباب

يحتوي المسجد الأقصى عدة قباب جميلة تعد من أبرز معالمه وإحدى التحف الإسلامية الخالدة،وأجملها كما أنها تضفي عليه جواً قدسياً، خاصة درتها قبة الصخرة المشرفة الواقعة في قلب المسجد الأقصى المبارك. والمعلوم أن المسجد الأقصى يحتوي على خمسة عشرة قبة أبرزها قبة الصخرة.