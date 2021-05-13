عاجل.. إسرائيل تزيل علمي فلسطين والأردن من المسجد الأقصى

أظهر مقطع فيديو، نشرته «روسيا اليوم»، لحظة إنزال القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، علمي فلسطين والأردن من أسوار باحات المسجد الأقصى، في ظل توتر متصاعد بين إسرائيل والفلسطينين في القدس وكافة أنحاء فلسطين.

وأزالت القوات الإسرائيلية أيضا لافتات مختلفة كُتبت عليها عبارات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر.

وتشهد مدن عديدة احتكاكات وأعمال عنف بين السكان اليهود والفلسطينيين، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.