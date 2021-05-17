الخارجية: السيطرة على مجريات الأمور ستكون صعبة دون حل جذور قضية فلسطين

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر بالفعل تعمل على كافة الأصعدة حاليًا باتجاه تهدئة الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية والوصول إلى بر السلام والاستقرار المنشود، موضحًا أنه الأولوية حاليًا في الظرف الحالي للعمل على وقف التصعيد والعمل أيضًا على تهدئة كاملة حقنًا للدماء.

وأضاف «حافظ»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «الغد» الإخبارية، أن مصر تتفهم الوضع وتتعامل معه بشكل فوري الآن، لكن نؤكد أنه بدون معالجة أصل وجذور المشكلة الأكبر سيكون الأمر صعبا والسيطرة على مجريات الموقف ستكون أصعب، فعلى المستوى السياسي مصر دائمًا تنادي بأنه يجب إيجاد أفقا سياسيا للحل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر دائما ما تطالب بضرورة الدفع قدمًا في مسار التسوية السياسية، «الأولوية الآن للعمل على وقف التصعيد واستعادة الهدوء، من جانب آخر، الوضع الإنساني أمر بالغ الأهمية والحتمية»، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الوضع في قطاع غزة يحتاج بصفة عاجلة وقفا للعنف والأعمال القتالية، «احنا بنتعامل وبنبذل الجهود في هذا الإطار».

وأردف المستشار أحمد حافظ، أن الترجمة الفعلية لهذا الأمر تتمثل في توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية، وأيضًا معبر رفح البري بالأمس، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني من أجل العمل على استقبال المصابين بشكل خاص وكل المسافرين بشكل عام، وتواجدت سيارات الإسعاف المصرية هناك.