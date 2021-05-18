7 نقابات واتحادات مهنية تدين اعتداءات الصهاينة ومطالب بالتبرع لفلسطين

عبرت عدد من النقابات والاتحادات المهنية خلال الأيام القليلة الماضية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الصهيونية الغاشمة على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، فضلا عن الاعتداءات على قطاع غزة المحاصر، ومن بين هذه النقابات «الصحفيين، والمهندسين، والأطباء، والموسيقيين، والمهن التمثيلية» فضلا عن اتحاد المهندسين العرب واتحاد الصحفيين العرب، وسط دعوات بعض هذه النقابات للتبرع للفلسطينيين وتخصيص ارقام حسابات لهذا التبرع.

«الصحفيين»: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب

وأصدرت نقابة الصحفيين بيانين للتنديد بالعدوان الصهيوني وأعلنت في بيانها تجديد إدانتها الكاملة والشديدة لاعتداءات الاحتلال الغاشم، والتى تصل لمستوى جرائم الحرب وضد الإنسانية، على عموم الشعب الفلسطينى في كل مناطق فلسطين التاريخية، التي تؤكد في ذكرى النكبة الفلسطينية على الحقيقة التاريخية لدولة الاحتلال باعتبارها دولة العدوان واغتصاب الأرض والحق الفلسطينيين.

وأعلنت النقابة عدة قرارات منها انضمامها ودعوة النقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام، لكل الدعاوى القانونية الدولية التى ترفع فى الجهات الدولية المختصة، ضد الاحتلال وإعادة فتح حساب بالنقابة لدعم الشعب الفلسطينى لتلقى تبرعات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المصرية، ويتولى مجلس النقابة توصيلها عبر القنوات القانونية المعتمدة، بالإضافة لدعوة النقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام لها، وكل من يرغب ويستطيع من المصريين للتبرع بما يحتاجه الشعب الفلسطينى من مواد طبية وإغاثية واغذية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة لضمان سرعة وصولها للشعب الفلسطينى الصامد.

وقرر المجلس دعوة الاتحاد العام للصحفيين العرب، الذي ندد هو الآخر الاعتداءات الصهيوينة وكشف عن نزوح 10 الاف فلسطيني من غزة، وبالتنسيق مع النقابة المصرية والنقابات والجمعيات الصحفية العربية، لعقد اجتماع افتراضى فورى، لبدء تحرك عاجل فى كل الهيئات والمحافل الصحفية القارية والإقليمية والدولية، لكى تتخذ وتعلن مواقف واضحة لإدانة العدوان الإسرائيلى ودعم صمود الشعب الفلسطينى، مع إعادة التأكيد على كل قرارات الجمعيات العمومية السابقة للنقابة، والتزام كل أعضائها بها، بحظر كل أشكال التطبيع.

تطوع الأطباء

بدورها أعلنت نقابة الأطباء إدانتها للعدوان الصهيوني الغاشم كما أعلنت تلقي تبرعات لدعم الفلسطينيين لا سيما توفير احتياجاتهم الطبية، فضلا عن تسجيل أكثر من 1200 طبيب لرغبتهم في السفر إلى غزة لعلاج المصابين نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأصدر اتحاد المهندسين العرب بيانا طالب فيه بمنح الفلسطينيين جائزة نوبل للسلام، ودعا نقيب المهندسين هانى ضاحى، في بيان المجتمع الدولى والمنظمات الإقليمية لمؤازرة الشعب الفلسطينى نتيجة ما يحدث له من انتهاكات تخالف القوانين والأعراف الدولية، منددا بالاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيين على أراضيهم المحتلة وفي القدس وقطاع غزة.

كما أدانت نقابة المهن الموسيقية الاعتداءات الوحشية الصهيونية على الشعب الفلسطينى مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء، وأدانت أيضا الاعتداء على المسجد الأقصى، وكل أحياء القدس وغزة، وطالبت العالم الحر والمجتمع الدولي بممارسة دوره الإنساني في منع الكيان الصهيوني من مواصلة الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطينى، ودعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكى أعضاءها للتضامن مع قضايا الوطن وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.