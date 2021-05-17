«العربية»: إطلاق قذائف تجاه إسرائيل سقطت في الجانب اللبناني

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، بأن القذائف التي اطلقت تجاه إسرائيل على الحدود اللبنانية، سقطت في الجانب اللبناني، كما أفادت القناة، بسقوط قذيفة هاون قرب السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان.

ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، للدخول إلى الملاجئ، وسط سماع دوي انفجارات في المنطقة، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل على حدود لبنان الجنوبية.

بينما أكدت قناة «سكاي نيوز عربية»، أن إسرائيل اعلنت إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وسقطت جميعها في الأراضي اللبنانية.