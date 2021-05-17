استرداد 7.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لـ5 مصريين في لبنان

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ5 عمال مصريين بلبنان.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وقال المتحدث الرسمي، إنَّ وزير القوى العاملة تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، عما تم تحقيقه من إنجازات خلال أبريل الماضي، أشارت في إلي إنه تم اعتماد 6 عقود عمل، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 26 طلباً، وتم إحالتها إلى الأمن العام، بالإضافة إلى تسوية 8 شكاوى وديا، وشكوتان تم حفظهما ، و6 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 16 شكاوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وقام المكتب بنحو 5 زيارات للجهات الحكومية المعنية ، وزيارتان للمنشآت وأصحاب الأعمال ، لقائين للجالية لحل المشاكل العمالية لهم .