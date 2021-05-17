سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تضرب ليلا حتى لا تصل الإسعاف

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن المشهد في قطاع غزة يتحدث عن نفسه، حيث توجد جرائم حرب ومجازر دموية بشعة، واستهداف المدنيين وتدمير منازل المواطنين على رؤوس أصحابها، ووجود قتلى بالمئات وجرحى بالمئات، فمنطقة قطاع غزة منكوبة تعيش كارثة غير مسبوقة حيث مات 212 شهيد من بينهم 61 طفل و36 امرأة و16 مسنا، بالإضافة إلى أكثر من 1400 جريح غالبيتهم إصابتهم حرجة، مما ينذر بارتفاع عدد الشهداء، مؤكدا أن إسرائيل تضرب أثناء الليل حتى لا تصل الحماية المدنية والإسعاف لإنقاذ الأشخاص.

وأضاف «اللوح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الإثنين، أن هذا العدوان الإسرائيلي يتطلب جهدا دبلوماسيا إضافيا من أجل وقفه بشكل فوري وعاجل، لافتا إلى أن مصر الدولة الشقيقة الكبرى والوازنة بالمنطقة والعالم بادرت منذ اللحظات الأولى لوقف هذا العدوان كما عودت الفلسطينيين على التدخل بشكل فوري وعاجل لوقف العدوان على قطاع غزة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف العدوان من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية لأن ذلك صيانة للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لذا ترحب فلسطين بالجهد المصري والعربي والدولي.

وتابع السفير الفلسطيني بالقاهرة: «نشكر مصر الشقيقة الكبرى قيادة وشعبا ورئيسا وحكومة ووزارة خارجية على هذا الجهد المبذول، وعلى إسرائيل أن تستجيب، إذا مصر تدخلت فعلى إسرائيل أن تستجيب فهذه مصر وإسرائيل أخطأت خطأ كبير بتعنتها ورفض التدخل المصري، وعليها أن تستجيب لوقف هذا العدوان بشكل فوري وعاجل لأنه ليس هناك ما يبرر استمراره فلا يوجد أهداف كما تدعي إسرائيل، وكل ما تقوم به إسرائيل هو قصف وقتل المدنيين الأبرياء الموجودين في منازلهم خاصة أثناء الليل حتى لا تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول وأطقم القطاع المدني من الوصول لإنقاذ ونقل الناس إلى المستشفيات».