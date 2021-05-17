محمد عساف بعد قصف مكان عمله في فلسطين: الاحتلال يدمر كل شيء

أعرب الفنان محمد عساف، عن حزنه الشديد، لما تشهده الأراضي الفلسطينية من خراب وتدمير حاليًا، نتيجة القصف الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: «يا الله.. يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز».

ونشر محمد عساف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورتين لمكان عمله السابق في فلسطين، إذ يتبين آثار تدميره بشكلٍ كامل، حيث علق قائلًا: «اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق، مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم.. حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا العدو الجبان.. الاحتلال يدمر كل شيء، ولكن تبقى ذاكرة المكان معنا، وسنبني مرة أخرى، اللهم اشف الجرحى وارحم الشهداء وألهم أحبابهم الصبر والسلوان».

وكان الفنان الفلسطيني محمد عساف، طرح قبل فترة، كليب أغنية «فلسطين أنتِ الروح» من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب في لندن، من المخرج أحمد الوحيدي، وهي ثمرة التعاون ما بين الفنان محمد عساف ووزارة الثقافة الفلسطينية.

وتقول كلمات الأغنية:

فلسطين أنتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين / فلسطين على عتابك لاقينا

فلسطين نفديكي بعينينا / فلسطين أنتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين

هلا والله ويا هلا.. بالأصل والمرجلة / هالفلسطيني المهيوب.. مين بالدنيا بيجهلا

فلسطيني واسمي كافي.. والكوفية فوق كتافي / والكلمة أن طلعت على شفافي.. توقف الدنيا بأكملا.