أسرة نادية العراقية ترثيها: «رحيلك فاجعة أسكنت الألم بداخلنا»

حالة من الحزن الشديد تسيطر على عائلة الفنانة نادية العراقية، بعد رحيلها عن عالمنا أمس متأثرة بفيروس كورونا، ومازالت أسرتها ترثيها بكلمات مؤثرة عبر «فيسبوك».

وكتب أدهم محروس، ابنها، قائلا «لا يزال رحيلك فاجعة أسكنت الألم داخلي! يتساءلون عن أخباري ولا أجد الإجابة، يتساءلون عن أحوالي وما عادت تفرق لدي الأحوال، فأمي قد رحلت وبالقلب وجع لا يعلمه إلّا الله فبحق اسمك الرحيم يا الله أن ترحم أمي الغالية بقدر ما أشتاق إليها وأحتاج لها».

أما زوجها أحمد محروس، فكتب: «خلف كواليس حياتنا لحظات ألم تعادل ألم الموت، عندما ترى أغلى ما في حياتك غاب عن الحياة إلى الأبد، ولم يعد بمقدورك رؤيته أو سماع صوته أو احتضانه، والأكثر ألم السؤال الذي يداهمك حينها، كيف سيكون لون حياتك من دونه، تمشي بين الناس وإنت ميت تنعي نفسك بنفسك، لاشي أوجع ولا أصدق من هذه النصوص التي تكتبها أناملنا، وفي الوقت نفسه تمسح دموعنا لأننا بالكاد نرى حروف وجعنا».

لترد ابنته مي محروس التي كانت في حالة انهيار خلال تشييع جثمان والدتها قائلة «الله يصبر قلبك يا حبيبي».

وقد رحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية، صباح الأحد، بعد صراع أسبوعين مع فيروس كورونا، الذي تسبب لها في مضاعفات أدت إلى تدهور حالتها الصحية وتواجدها فترة في الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي، وكان أبنائها الثلاثة أدهم ومي ونيللي، دائمين على مناشدة جمهورها بالدعاء لها عبر «فيسبوك».