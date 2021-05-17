أسرة نادية العراقية تؤجل العزاء وتقرر إقامته في الأربعين

قررت أسرة الفنانة الراحلة نادية العراقية تأجيل العزاء بسبب ظروف فيروس كورونا، على أن يتم إقامته في ذكري الأربعين.

ونشرت مي ابنة نادية العراقية عبر حسابها بالفيسبوك قائلة «نظرا للظروف الصحية التي تعصف بالوطن نتيجة جائحة كورونا، وتنفيذا للأوامر الصحية فقد تقرر اقتصار العزاء على العائلة بالإسكندرية مع مراعاة ظروف التباعد».

وأضافت «على أن يقام للمرحومة أربعينية في مكان بالقاهرة سيحدد ويعلن عنه بوقت كاف لتلقي واجب العزاء في المرحومة نادية العراقية ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم».

وقد أعلن أدهم محروس ابن الفنانة الراحلة نادية العراقية مساء الأحد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تأجيل عزاء والدته بسبب الظروف الحالية، وكتب أدهم في منشور له «انتقلت إلى رحمة تعالى قره عيني والدتي فاتن فتحي عبدالقادر، وقد اقتصر العزاء على مدافن العائلة بسبب الظروف الحالية للبلاد، على أن يتم عقد العزاء حين تسمح الظروف إن شاء الله».

وتابع «وإنا لله وإنا إليه راجعون، أسف جدا مش قادر أرد على حد عشان صاحي بقالي أيام، ومحتاح راحة، شكر الله سعيكم وربنا يباركلي فيكم أنتم ونعم العائلة والأخوات».

جدير بالذكر أن الفنانة نادية العراقية من مواليد 3 أغسطس عام 1963، وبدأت مشوارها الفني في العراق من خلال الدراما والمسرح العراقي، وجاءت إلى مصر واشتهرت بتقديم الأدوار الثانوية الكوميدية، وقدمت ما يزيد على 140 عملا فنيا، ومن أشهر أفلامها «عايز حقي، أبو علي، أبو العربي، حاحا وتفاحة» كما شاركت في مسلسل «عاوزة أتجوز» ومن أشهر الإفيهات التي اشتهرت بها «مين اللي أكل الجبنة» في فيلم «أبو علي» مع كريم عبد العزيز.