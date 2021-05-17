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محمود مسلم

البيت الأبيض: بايدن يشجع على محاسبة المتورطين بالعنف داخل إسرائيل

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سحر المكاوى
11:39 م | الإثنين 17 مايو 2021
بايدن

بايدن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شجع خطوات إسرائيل المستمرة لمحاسبة المتورطين بالعنف داخل إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن عبر عن قلقه البالغ من العنف في الداخل الإسرائيلي، متابعا بأن بايدن عبر لنتنياهو عن قلقه على سلامة الصحفيين، مؤكدا على الحاجة لضمان أمنهم. 

وأكد البيت الأبيض، أن بايدن أبلغ نتنياهو تأييده وقف إطلاق النار. 

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