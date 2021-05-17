الهلال الأحمر الفلسطيني يشكر السيسي والشعب المصري على المساعدات

قال جهاد أبو حطب، الناطق الرسمي باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه يوجه التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري كافة والهلال الأحمر المصري الذي يقف جنبا بجنب مع الهلال الأحمر الفلسطيني، من خلال توفير المساعدات والمستلزمات الطبية وسط الأزمات التي يواجهها قطاع غزة، مؤكدا أن الهلال الأحمر الفلسطيني رفع الطوارئ إلى الدرجة الرابعة، حسبما أعلن الدكتور يونس الخطيب، مشيرا لرفع جاهزية المستشفيات وسيارات الإسعاف لتصل إلى 30 سيارة، يعمل عليها نحو 100 مسعفين و100 مستجيب أول متطوع، لمساندة مراكز الإسعاف.

ولفت إلى تجهيز مستشفيين خاصين بالجمعية، وهما مستشفى الأمل بخان يونس ومستشفى القدس في غزة، مع زيادة الكادر الطبي في الميدان، في ظل العدوان الغاشم الواقع على الشعب الفلسطيني في هذه الأزمة.

من جهته، قال معتز عبد الغفار، مسؤول الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر، خلال استضافته في برنامج «الحقيقة » المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، اليوم الإثنين إنه تم استقبال مصابين اليوم من فلسطين المحتلة عبر معبر رفح وكان في انتظارهم شباب الهلال الأحمر المصري حيث تسليم المصابين شنط تضم أدوات نظافة شخصية مع تقديم الدعم النفسي للمصابين في طريقهم إلى إلى العلاج في المستشفيات برفح، لافتا إلى أنه يتم التواصل من خلال قسم إعادة الروابط العائلية بالمرافقين للتواصل مع ذويهم على الجانب الآخر.

وأضاف «عبد الغفار» أن الهلال الأحمر المصري قدم مجموعة المعدات الطبية تشمل أنابيب أكسجين وكحول ومعقمات وملاءات إحاديات الاستخدام، لاحتياج المصابين لهذه الأمور وتصل هذه المعدات إلى 3 أطنان مع وجود معدات أخرى ستأتي في وقت لاحق.