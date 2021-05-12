محمد رمضان يطرح أغنية جديدة ويهدي أرباحها لـ الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلن الفنان محمد رمضان، عن طرحه لأغنية جديدة خلال ساعات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وتبرعه بكامل أرباحها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، «إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب ڤيرساتشي_بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب».

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، موعد طرح أحدث فيديو كليب له، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

ويشارك محمد رمضان في مسلسل «موسى»، بدور البطولة مع سمية الخشاب، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وأسماء جلال، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

ويعرض مسلسل موسى على قناة DMC، في تمام الساعة 6:30 مساءً، الحلقة 25 من مسلسل موسى، بينما إعادتها الأولى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية 11 صباحا، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب.

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الأربعينات والخمسينات أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسليط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره ويعمل على تحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته، على حب الوطن والتضحية، فينشئ مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، ليدافع عن شقيقه ونفسه مما تعرض له منهم، ويحدث الفيضان ويضطر إلى السفر مع والدته إلى الجيزة ثم يبدأ بالعمل هناك وتتوفى والدته، وتنقلب حياته رأسا على عقب، بعد التقائه بإحدى السيدات ويعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أعنف سلسلة غارات على مدينة غزة منذ بدء العدوان على القطاع، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مراسل «وفا»، إنَّ طائرات الاحتلال استهدفت بأكثر من 40 غارة في آن واحد جميع المقرات والمواقع الواقعة داخل مجمع الجوازات، وفي محيط مجمع أنصار غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين، لا سيما الأطفال والنساء منهم.