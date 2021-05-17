عاجل.. لحظة إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل «فيديو»
كتب:
سحر المكاوى
11:59 م | الإثنين 17 مايو 2021
تل أبيب
أعلنت القناة 13 العبرية، قبل قليل، أن نحو 7 قذائف صاروخية، أُطلقت من لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل ويجرى فحص أماكن سقوطها.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن العملية على قطاع غزة تقترب من إشعال جبهات أخرى.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل في الشمال الإسرائيلي.
لحظة إطلاق صواريخ من لبنان صوب الجليل الأعلى #GazaUnderAttak #IsraelUnderFire pic.twitter.com/1aMFu58Zgi— سامي قاسمي (@SamyKasmiSKY) May 17, 2021
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال في تغريدة عبر «تويتر»: إنه متابع للإنذارات في بلدة مسكاف عام على الحدود اللبنانية، والحديث عن رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان، سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية» وفقا لقناة «روسيا اليوم».
وأضاف أنه «ردا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران».