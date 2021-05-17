عاجل.. لحظة إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل «فيديو»

أعلنت القناة 13 العبرية، قبل قليل، أن نحو 7 قذائف صاروخية، أُطلقت من لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل ويجرى فحص أماكن سقوطها.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن العملية على قطاع غزة تقترب من إشعال جبهات أخرى.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل في الشمال الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال في تغريدة عبر «تويتر»: إنه متابع للإنذارات في بلدة مسكاف عام على الحدود اللبنانية، والحديث عن رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان، سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية» وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وأضاف أنه «ردا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران».