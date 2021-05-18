رئيس جامعة الأزهر يطالب بسرعة العمل للانتهاء من ملف التحول الرقمي

طالب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جميع الكليات والوحدات الإدارية بسرعة الانتهاء من إرسال البيانات لإدارة الجامعة؛ من أجل الانتهاء من ملف التحول الرقمي.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال جولة تفقدية للوحدات الإدارية الإثنين بإدارة الجامعة بمدينة نصر، رافقه خلالها الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومجدي عبدالعزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، أن ملف التحول الرقمي هو توجه الدولة نحو العبور إلى مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة وجامعتنا العريقة، وذلك في أثناء مروره على مكاتب الموظفين بإدارة الجامعة، مقدمًا لهم التهنئة عقب عودتهم من إجازة عيد الفطر المبارك، وقد طالبهم بالجد والاجتهاد في ملف التحول الرقمي بجميع إدارات الجامعة للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.

كما تفقد أعمال البناء بمسجد الجامعة الجديد والذي يقام بالجهود الذاتية؛ للوقوف على آخر ما وصلت إليه، وطالب الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال المئذنة.

كما ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الاثنين، وعقب عودته من إجازة عيد الفطر المبارك اجتماع متابعة تنفيذ أعمال الصيانة والتجديدات بالمدن الجامعية بمدينة نصر؛ للوقوف على ما تم من أعمال الصيانة والتجديد.

وخلال الاجتماع طالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في أقرب وقت ممكن بالمباني التي يجري بها أعمال الصيانة والتجديد، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة وأهمية العزل الجيد لأسقف المباني، وأن تكون الخزانات التي تعلو المباني من مادة الإستانلس المطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية.

كما شدد رئيس جامعة الأزهر على الاهتمام بالمساحات الخضراء بين المباني وبعضها البعض، وأماكن الانتظار والمتنزهات للطالبات.