جامعة الأزهر تستعد للامتحانات في إجازة العيد برش وتعقيم المنشآت

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لمواجهة جائحة كورونا؛ من خلال استثمار إجازة عيد الفطر المبارك، والقيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع مؤسسات الجامعة.

وقال المحرصاوي، اليوم، خلال ترأسه لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، جاهزية قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا تامًّا بين قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط على مدار الساعة.

وتابعت لجنة الأزمات احتياطي بنك الدم بالمستشفيات الجامعية، ومخزون الأدوية بمخازن المستشفيات، إضافة إلى متابعة جداول النوبتجيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشددت لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة؛ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين، والدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب بنات، والدكتور عبده مبروك الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتورة تغريد عبد الرحمن، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الموظفين بعيد الفطر

كما قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه نواب رئيس الجامعة، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن؛ والدكتور محمد سيد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، بجولة داخل إدارة الجامعة؛ لتقديم التهنئة للموظفين والعاملين بإدارة الجامعة.

وقدم المحرصاوي، ونوابه بالتهنئة لجميع منسوبي جامعة الأزهر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى -عز وجل- أن ينعم على الجميع بنعمة الصحة والعافية وراحة البال، وأن يجنبنا الأمراض جميعًا وأن نكون في حفظ الله ومعيته جميعًا، داعين الله -تعالى- أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف جامعًا وجامعةً من كل مكروه وسوء، وأن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.