جثتان و3 إصابات بينهم لاعب كرة قدم في 3 حوادث بالغردقة ورأس غارب

شهدت مدينتا الغردقة ورأس غارب مصرع رجل وسيدة أجنبية وثلاثة إصابات بينهم لاعب كرة قدم بفريق سيراميكا كليوباترا في ثلاثة حوادث متفرقة، حيث لقيت سيدة أجنبية مصرعها متأثرة بإسفكسيا الغرق بأحد الشواطئ شمال مدينة الغردقة بينما لقى شخص مصرعه نتيجة انقلاب سيارة ملاكي وأصيبت زوجته بإصابات بالغة وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث مشرحة المستشفى.

جثة سيدة على شاطئ

كان تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارا من المقدم عصام عتيق رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد بالعثور على جثة لسيدة طافية على أحد الشواطئ شمال مدينة الغردقة وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، تحمل إحدى الجنسيات الأجنبية حيث لقيت مصرعها متأثرة بإسفكسيا الغرق بشاطئ، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بإيداع الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وجارٍ التحقيقات.

مصرع شخص وزوجته في انقلاب سيارة

وفي ذات السياق لقى شخص مصرعه اليوم، وأصيبت زوجته نتيجة انقلاب سيارتهم الملاكي بطريق رأس غارب الغردقة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام ونقل الزوجة للمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة لاعب سيراميكا

وفي مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر أصيب لاعب فريق سيراميكا كليوباترا محمد جمال محمد 22 عاما، ومعه شخص آخر محمود عبد الرحمن إبراهيم 27 عاما، بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ملاكي رقم «942 ر ج م» بطريق رأس غارب- الغردقة، وتم نقلهما إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم.

كان تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية، يفيد بتلقى إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 70 بطريق رأس غارب تحمل لوحات رقم (942 ر ج م) إثر اختلال بعجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر طبي بأن اللاعب محمد جمال محمد 22 عاما، من القاهرة، لاعب بفريق سيراميكا كليوباترا أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، بينما أصيب محمود عبد الرحمن ابراهيم 27 عاما، القاهرة، بجرح متهتك باليد اليمنى وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم وتم عمل الإسعافات الأولية وجارى عمل اللازم.