تجار السعادة.. فرق «الأنيميشن» تزيد فرحة العيد بفنادق الغردقة (صور)

يكاد لا يخلو فندق أو منتجع سياحي من وجودهم، يتحدثون أكثر من لغة بطلاقة، ويمتلكون مهارات فائقة في الرياضة والموسيقى والرقص والغناء والثقافة، ينتشرون في جميع أرجاء الفندق، حيث يرتدون زياً موحداً ومعروفاً للنزلاء، يُطلق عليهم اسم فرق «الأنيميشن»، وجودهم يخلق أجواءً ترفيهية، وتزيد من فرحة النزلاء.

وظهرت أهمية وجود فرق «الأنيميشن» تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تفاعل أعضاء الفريق مع رواد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، وظهرت بهجة وفرحة العيد على رواد الفنادق السياحي، الذين حرصوا على مشاركتهم الاحتفالات على حمامات السباحة والشواطئ، خاصةً مع الأطفال، حيث شعر الجميع بسعادة وفرحة العيد.

وأوضح مصطفى نصار، مدير فندق سياحى بالغردقة، أن الأنيميشن يرتدون زياً موحداً يميزهم داخل الفندق، وكذلك يتميزون بقصات شعر مختلفة، ويتواجدون في كل مكان يتواجد فيه السائح، سواء على حمامات السباحة أو الشاطئ وداخل منطقة الملاعب الرياضية، وذلك على مدار اليوم.

وأوضح أن مهمتهم الأساسية هي المرح والترفيه، وظهر ذلك خلال الفترة الحالية، والتي تشهد انتعاشة سياحية بفنادق الغردقة، تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شاركت فرق الأنيميشن النزلاء احتفالهم، وخلقوا أجواءً من البهجة والسرور والشعور بفرحة العيد مع الكبار والصغار، ومشاركتهم الألعاب، وتبادل التهاني والتبريكات، والتقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض في جو ترفيهي.

وقال هشام الصفتي، مسئول أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن فرق الأنيميشن لا يخلو منها أي فندق أو منتجع سياحي، حيث أنهم مسئولون عن إسعاد النزلاء، ومشاركة اللعب وممارسة الرياضة معهم، مضيفاً أن هذه المهنة لها مواصفات ومميزات خاصة، أهمها التحدث بأكثر من لغة بطلاقة، للتفاهم مع النزلاء مع اختلاف جنسياتهم، وأن يكونوا من الشباب ذوو لياقة، سواء رجل أو فتاة، ويجيدون السباحة والرقص والغناء، ويمتلكون ثقافات متعددة، وذلك لمشاركتهم في جميع الألعاب الرياضية، وخاصةً في حمامات السباحة، ويعمل بهذه المهنة شباب من جنسيات مختلفة، بينها جنسيات عربية، مثل المصريين والمغاربة والتوانسة، وجنسيات أوروبية، وعلى رأسها الإيطاليين والأوكرانيين والروس.

وشهدت فنادق مدن البحر الأحمر انتعاشة سياحية خلال إجازة العيد، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، ووصلت إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياح، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، مما اضطر عدد من فنادق الغردقة ومرسى علم إلى رفع لافتة «كامل العدد»، بسبب الإقبال الكبير من نزلاء الفنادق السياحية على قضاء العيد على شواطئ الغردقة ومرسى علم، وذلك َوسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.