العثور على جثة أجنبية طافية بأحد شواطئ الغردقة

تلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة، بلاغا بالعثور على جثة طافية على أحد الشواطئ شمال المدينة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة وعمل محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارا من المقدم عصام عتيق رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، بالعثور على جثة لسيدة طافية على أحد الشواطئ، وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات الأولية أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر وتحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، حيث لقت مصرعها متاثرة بإسفكسيا الغرق بالشاطئ، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإيداع الجثة في المشرحة، واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وفي ذات السياق لقى شخص مصرعه اليوم الإثنين وأصيبت زوجته نتيجة إنقلاب سيارتهم الملاكي بطريق رأس غارب الغردقة وتم استدعاء سيارة اسعاف لموقع الحادث ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام ونقل الزوجة للمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفاد مصدر طبي بأن السيدة تم حجزها وتخضع للعلاج حيث تعرضت لكسور مضاعفة وتم حجزها لحين عمل اللازم