أسرة سمير غانم ودلال يقيمون ختمات قرآن وصلاة ودعاء بنية شفائهما

قال مصدر مقرب من أسرة الفنان القدير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، إن دنيا وإيمي تعيشان حالة شديدة من القلق والحزن على والديهما منذ دخولهما العناية المركزة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن دنيا وايمي دائمتا التردد على سمير غانم ودلال وتواجدهما بجوارهما أكبر فترة ممكنة، بالإضافة إلى قيامهما بختام القرآن أسبوعيا بنية شفاء والديهما، ويشارك في الختمة أقاربهما وأصدقائهما المقربين، بالإضافة إلى الصلاة والدعاء المستمر لهما.

سمير غانم ما زال في العناية المركزة

ما زالت حتى الآن لم تشهد حالة الفنان سمير غانم أي تحسن، فما زال في الرعاية المركزة في حالة حرجة تحت جهاز التنفس الصناعي وقد أثرت مضاعفات فيروس كورونا على الكلى، ما اضطره إلى اللجوء الى الغسيل الكلوي وحتى الآن لم تشهد حالته الصحية أي تحسن وما زالت كما هي حرجة.

دلال عبدالعزيز تحت التنفس الصناعي

أما الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز فما زالت هي الأخرى كما هي تحت جهاز التنفس الصناعي إثر مضاعفات فيروس كورونا، ولكنها تتحسن بشكل بسيط جدا أفضل من حالة زوجها سمير غانم.

وأصيبت أسرة سمير غانم بفيروس كورونا أثناء تصوير دنيا سمير غانم، هي ووالدتها دلال عبدالعزيز مسلسل «عالم موازي»، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف أبريل الماضي، وتسبب ذلك في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان 2021، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكونا من 15 حلقة فقط، لينتقل الفيروس إلى الفنان سمير غانم والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية.