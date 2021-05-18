ما هي أعراض كورونا لدى الأطفال؟.. مستشار الرئيس يجيب (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن أي شخص يمكن أن يصاب بفيروس كورونا مهما كان عمره، ومن الملاحظ أن النسبة العالية التي تعاني من الأعراض الشديد هم كبار السن، ومعظم أعراض الإصابة تشبه الإصابة بنزلات البرد، ولا يوجد مانع من إصابة الأطفال بل إن هناك حالات أصيبت بالفعل، ولكن أغلب الأعراض الشديدة تصيب الأعمار أكثر من 50 سنة.

وردا على سؤال حول أعراض إصابة الأطفال، قال «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي: «بالطبع الأطفال يمكن أن يصابوا، وتظهر عليهم سخونة وعطس ورشح وإسهال، وحاليا في وباء كورونا فإن ظهور هذه الأعراض على الأطفال خاصة المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، يجب وضع التشخيص بالإصابة بكورونا في الاعتبار ليعالج بالطريقة السليمة من ناحية، ولكي لا يكون مصدرا لإصابة الآخرين».

وأضاف مستشار الرئيس أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا سوف تجتمع قبل يوم الخميس، وتقرر ما سوف يحدث بعد انتهاء مدة الإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة، مشيرا إلى أن فترة العيد خلال الخمس أيام الماضية، هناك مجموعات كبيرة سافرت ونتائج هذه التحركات سوف يتضح خلال الأيام المقبلة، وعلى أساس ذلك ستحدد الحكومة ما يحدث خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن سعي مصر سياسيا وماليا لتوفير الأموال اللازمة للحصول على اللقاحات، كان إجراء إيجابيًا، وكان يجب أن تحصل مصر على كميات أكثر من التي حصلت عليها حاليا، موضحا أن مصر لديها سياسة حكيمة في جلب اللقاحات، بالتعاون مع الدول المنتجة والتعاون أيضا مع منظمة «كوفاكس» المعنية بتوفير اللقاحات للدول النامية.

وأوضح أن مصر سوف تحصل على كميات جديدة من اللقاحات الشهر المقبل، وسوف تنتج أيضا اللقاحات على أرض مصر، وهذا يحقق نجاحا في هذا الملف، مشيرا إلى أن هيئة الشراء الموحد هي المنوطة بالتعاقد على اللقاحات، وصندوق تحيا مصر هو المكلف بتوفير الاعتماد المالي، ووزارة الصحة هي المنوط بها تنفيذ الخطة وتوزيع اللقاحات على المواطنين.