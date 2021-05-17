الصحة تصدر بيان هام بعد قليل بشأن فيروس كورونا: زيادة أعداد الإصابات

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيان هام بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا، وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، إن هناك استمرار في زيادة أعداد إصابات كورونا، وتتجاوز 1200 إصابة، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الفترة الحالية والمقبلة، تشهد ارتفاع في أعداد الإصابات، لكنها زيادة مستقرة.

وطالب المصدر المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.

وتستمر وزارة الصحة، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى، بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس، أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت المواطنين، في حال ظهور أي أعراض، لا بد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامج «واتس اب»، من توجه المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا، دون التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح، أو دون انتظار وصول رسالة للمواطنين، بموعد ومكان تلقي اللقاح، حيث إن تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.