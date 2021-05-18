«التعليم العالي»: يحق لكل جامعة تنظيم طريقة الامتحانات وفقا للوائحها

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، المناهج الدراسية سوف تنتهي مع نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو، وفي شهر يونيو سوف تبدأ الامتحانات، على أن تنتهي في مطلع شهر يوليو.

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الجامعات الحكومية بها 442 كلية وهي بها لوائح تنظم طريقة الامتحانات، حيث إن بعضها يأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وبعضها يأخذ بنظام «الترم الدراسي»، ولكن أهم شيء في وضع جداول الامتحانات هو الاستخدام الأمثل للإمكانيات اللوجيستية داخل الجامعات لكي لا يكون هناك كثافة وتكدس للطلاب داخل المدرجات وقاعات الدراسة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن كل جامعة سوف تضع الجدول الخاص بها بما يحقق هذا المطلب المهم، حماية للطلاب وأعضاء التدريس، والإداريين والعاملين في الجامعات.

وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات، تسري على الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية، والمعاهد، ولكن أفرع الجامعات الدولية تحكمها اللوائح الخاصة بالجامعة الأم.

وفي وقت سابق، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنه بدءا من أمس الاثنين، ستنتظم أعمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، موضحين أنه سيتم البدء في الاستعداد لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي المقرر انطلاقها خلال شهر يونيو المقبل وانتهائها خلال شهر يوليو المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيرين إلى أنه سيتم التوسع في الاختبارات الإلكترونية بنظام امتحانات الـ «بابل شيت» والـ «mcq».