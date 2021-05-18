البيت الأبيض يكشف عن إقرارات بايدن وزوجته الضريبية: 607 آلاف دولار

كشفت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس الاثنين، عن الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأمريكية الأولى جيل للعام 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت الإقرارات إلى أن إجمالي دخل بايدن وعقيلته بلغ 607 آلاف و336 دولارا.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن بايدن وزوجته دفعا الضرائب الفدرالية بحجم 157 ألفا و414 دولارا، حيث بلغت نسبة الضرائب على دخلهما 25.9%.

وفي سياق آخر، صوت مجلس «الشيوخ» الأمريكي لصالح بدء مناقشة مشروع قانون لتخصيص أكثر من 110 مليارات دولار لتطوير القطاع التكنولوجي والأبحاث لمنافسة الصين في هذا المجال.

وأيد 86 عضوا في المجلس فتح المناقشة، بينما صوت 11 عضوا ضد ذلك، أمس الاثنين.

ونص القانون على استثمار الجزء الأكبر من المبلغ، أي حوالي 100 مليار دولار في الأبحاث التكنولوجية الأساسية والمتقدمة، وبرامج للتعليم والتدريب في أهم القطاعات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها.

من جانبه، قال زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر إن مناقشة مشروع القانون ستستغرق أسبوعا أو أسبوعين ابتداء من اليوم الثلاثاء.

أكثر من 14 عضوا في «الشيوخ» يحذرون الشركات الأمريكية من العودة إلى الاستثمارات في إيران

وحذر أكثر من 14 عضوا من أعضاء «الشيوخ» الأمريكي، في بيان، الشركات الأمريكية من العودة إلى الاستثمارات في إيران بعد العودة المحتملة للاتفاق النووي تحت إدارة بايدن، وطالبوا الشركات بالابتعاد عن الاستثمار في إيران حتى ولو تم رفع العقوبات.

وقال الأعضاء: «يظل النظام الإيراني الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب، ومن خلال قواتها الإرهابية ووكلائها، تتحمل إيران مسؤولية مقتل المئات من الجنود الأمريكيين وتواصل تهديد أرواح الأمريكيين ومواطني حلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف الأعضاء: «النظام الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات الأخيرة على الحركة الجوية والبحرية المدنية الدولية في المنطقة. ويتحمل النظام الإيراني ووكلاؤه المسؤولية عن المؤامرات الإرهابية عبر القارات الخمس وأكثر من 35 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والدنمارك وفرنسا وألمانيا وتركيا»، على حد قوله.