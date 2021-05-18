عاجل.. طائرات الاحتلال تدمر منزلا شرقي محافظة «خان يونس»

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً لعائلة الشواف في بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، جدد في وقت سابق من اليوم، قصفه على وسط مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أكثر من 50 غارة على منازل ومواقع ومنشآت مدنية في محيط أبراج الشيخ زايد وتلة قليبو وتل الزعتر في بلدة بيت لاهيا، وفي مناطق متفرقة من بلدة جباليا شمال القطاع ما أدى إلى دمار كبير في الأماكن المستهدفة والمناطق المحيطة بها.

وكانت صافرات الإنذار، دوت في كيبوتس العين الثالثة الواقع ضمن مستوطنات غلاف غزة.

آلاف الفلسطينيين يشاركون بفعالية صلاة الفجر العظيم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

وشارك آلاف الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم، في «صلاة الفجر العظيم» نصرة للقدس وغزة ودعما للفصائل الفلسطينية.

وأدى المشاركون، صلاة الفجر في «مسجد النصر» و«ساحة المنارة»، ومن ثم انطلقوا بمسيرة باتجاه ميدان الشهداء، وجاءت الفعالية بالتزامن مع الاضراب الشامل الذي يعم أرجاء فلسطين اليوم تضامنا مع غزة.

من جانبه، أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد سيعقدون اجتماعاً استثنائياً، اليوم، لبحث التصعيد المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بوريل، إن الاجتماع القادم سيتركز على بحث وتنسيق الخطوات الممكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها من أجل الإسهام بأكبر قدر ممكن لإنهاء العنف الحالي.