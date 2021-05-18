وزير التعليم: مستعدون لامتحانات مايو التجريبية.. ولا داعٍ للقلق

أيام قليلة وتبدأ الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021 لشهر مايو إلكترونيا على التابلت في المدارس، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية المكثفة ضد فيروس كورونا المستجد.

يقول الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الامتحان التجريبي الثاني سيكون في لجان مجهزة والهدف الأساسي تعريف الطلاب بنماذج الأسئلة، لافتا إلى أنّه سيتم التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بتجهيز البنية التحتية في جميع المدارس.

وأضاف شوقي لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة لشهر مايو 2021، تهدف لاختيار وضبط الشبكات وفق عمل دوري ولا ينبغي القلق منه، مؤكدا أنّ الامتحانات النهائية مؤمنة بالكامل.

شوقي: تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان للحفاظ على الطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ الامتحانات التجريبية لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، مشددا على الطلاب لالاستعداد لها جيدا، بالتدريب على الامتحانات النهائية، وأنّ الوزارة حريصة على حل أي مشكلات تواجه الطلاب في النواحي التقنية.

وتابع أنّه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية للحفاظ على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم تخصيص فريق تطوير تكنولوجي في كل إدارة تعليمية لتقديم الدعم الكامل للطلاب.

وفي سياق متصل، بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في مختلف المحافظات الاستعداد للامتحانات التجريبية التي تعقد يوم 23 مايو الحالي، وأوضحت المديريات أنّه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي.

شعبان: تخصيص فريق فني للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب

وقال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنّ الامتحانات التجريبية ستعقد في لجان مراقبة ومؤمنة جيدا، ويجب على الطلاب الحضور والاستفادة منها بشكل جيد للتدريب على الامتحانات النهائية.

وأضاف شعبان لـ«الوطن»، أنّ كل مدرسة تابعة للإدارة التعليمية بها فريق فني من المتخصصين للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب والعمل على حلها، وسيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بشأن سير الامتحانات التجريبية.