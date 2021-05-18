تعرف على مصير السيارة المخالفة للملصق بعد 45 يومًا من انتهاء المهلة

بعد مرور 45 يومًا على انتهاء مهلة الملصق الإلكتروني، تعرف على مصير السيارة المخالفة لتركيب الملصق الإلكتروني، وبحسب مصادر ذات صلة بتطبيق القانون على المخالفين فإن الأجهزة المعنية تواصل حملاتها بشكل مستمر لضبط السيارات المخالفة لتركيب الملصق.

وفي آخر احصائية تجاوز عدد السيارات المضبوطة 5 آلاف سيارة خلال 24 ساعة، تم سحب تراخيصها لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المدة المحددة في 30 مارس الماضي.

وبعد تحرير المخالفات وسحب التراخيص تحال المخالفة إلى النيابات المختصة للفصل في المخالفة وبعدها يتم تركيب الملصق للسيارة المخالفة، حيث أن وزارة الداخلية سبق وأن ناشدت المواطنين من مالكي المركبات بأنواعها كافة، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021، كموعد نهائي للمركبات، كما نصت عليه تعديلات قانون المرور الجديد.

تخفيف الزحام

وهناك عدة مميزات تعود بالفائدة من تركيب المواطنين للملصق الإلكتروني يأتى من أهمها طبيعة هذا الملصق الذي يحتوى على شريحة تحتوي على كل البيانات الخاصة بهذه المركبة لحظة بلحظة، ما يسهم أولًا في مساعدة الجهات المعنية فى التعامل مع الأماكن ذات الكثافات المرورية بعد تحديدها بدقة ما يساعد في تيسير حركة المرور بصورة أفضل ويساهم في تخفيف حالة الزحام.

الحماية من اللصوص

الجانب الأمني واحد من أهم الأمور التي يمكن استخدام وتطويع الملصق الإلكتروني بسببها، حيث يمكن من خلال الملصق الإلكتروني الموجود على المركبة التعرف على المركبات التي تكون مطلوبة أمنيًا، وكذلك يمكن من خلاله معرفة المركبات منتهية التراخيص، كما يمكن تسجيل المخالفات على المركبة إلكترونيًا من خلال استخدام الملصق الخاص بهذه المركبة.

كما يكون للملصق الإلكتروني دور كبير في عمليات ضبط المركبات أو السيارات المسروقة من خلال تحديد أماكنها وضبط اللصوص.