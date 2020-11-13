وكيل وزارة الصحة بالغربية يتفقد بنك الدم الإقليمي بطنطا

أجرى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي، جولة مفاجئة على المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا، اليوم، تفقد خلالها المركز بكل أقسامه الفنية والإدارية، معبرا عن سعادته بالنظام العام والنظافة، وانضباط العاملين والتزامهم بكل تعليمات مكافحة العدوى.

وأشاد "حميدة" بدور البنك في توفير الدم للمستشفيات الحكومية مجانا، وللمواطنين بدون طلب تبرع بالدم من أهل المريض، مقدما الشكر إلى الدكتورة أمل سافوح، مدير المركز، وجميع العاملين على الجهد المبذول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، إعادة تشغيل العيادات الخارجية خلال الفترة المسائية بالمستشفى؛ للتخفيف عن كاهل المرضى، وتعظيم الاستفادة من إمكانياته، وخبرة أساتذة كلية الطب في مختلف التخصصات الطبية.

وأكد مدير المستشفى التعليمي العالمي، أن إعادة تشغيل العيادات الخارجية سيبدأ اعتبارا من اليوم، بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة الطب بجامعة طنطا، من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساءً.

وأوضح "سليم" أن إعادة تشغيل العيادات الخارجية لفترة مسائية، يأتي في إطار حرص جامعة طنطا وإدارة المستشفيات الجامعية على صحة المرضى، والارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية وخدمة المواطنين.

وتضم قائمة المشاركين في تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى طنطا التعليمي نخبة من الأساتذة، هم الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم، أستاذ الرمد، عميد طب طنطا، والدكتور حسن التطاوي، أستاذ جراحة المسالك البولية، المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمود سليم، أستاذ أمراض الباطنة، مدير المستشفى.

كما تضم القائمة الدكتور "أسامة شلبي، ومحمد حنتيرة، أستاذ الأمراض الصدرية، مدير المستشفى الرئيسي، ورامي عتلم، أستاذ أمراض القلب"، يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، والدكتور "شريف الجرف، مدرس جراحة الجهاز الهضمي والمناظير، نائب مدير المستشفى التعليمي العالمي، وعبدالله علام، بعيادة العظام، تخصص علاج طبيعي وإصابة ملاعب"، والدكتورة علياء شعبان، بعيادة مرضى القلب من الحوامل، يوم الأحد من كل أسبوع.