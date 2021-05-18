أزمة بمدن شرق القاهرة بسبب «الكلاب الضالة».. وأهالي: تنهشنا دون مغيث

ناشد سكان المدن الجديدة في شرق القاهرة، أجهزة المدن الجديدة بسرعة التعامل مع الحيوانات والكلاب الضالة التي انتشرت بشكل مخيف خلال الفترة القليلة الماضية، وأصبحت تهدد أرواحهم، وأرواح أطفالهم، خاصة أنّهم أصبحوا فريسة سهلة لتلك الكلاب في وضح النهار.

وأكد الأهالي خلال عدة شكاوى تقدموا بها عبر الخطوط الساخنة لأجهزة مدن الشروق وبدر، وحصلت «الوطن» على نسخة منها: «أصبحنا لا نشعر بالأمان مع تلك الحيوانات الضالة والمفترسة، خصوصا فب غياب إدارة الطب البيطري، المسؤولة عن تلك المهمة في المدينة، والتي لا تقوم بواجبها خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في انتشار تلك الحيوانات المفترسة دون رادع لهم من الجهات المختصة» .

الأهالي: الكلاب تزداد مع قدوم فصل الصيف وأصبحت تمثل خطورة داهمة على أرواحنا

وأكد الأهالي خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ المشكلة بدأت في الزيادة المستمرة، مع دخول فصل الصيف، ما يزيد من خطورة الموقف.

وقالت هند محمد غالي: «نقيم بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمدينة الشروق، وهو المشروع الوحيد على مستوى الجمهورية دون سياج شجري لحمياتنا، وللأسف أصبحنا نعاني بسبب الكلاب الضالة التى تحولت إلى صداع مزمن في رؤوسنا، بسبب انتشارها بيننا بشكل مستفز، وبسبب هجومها من حين لآخر على الكبار قبل الصغار».

وأضاف إبراهيم محمد علي، أحد سكان المنطقة: «للأسف الشديد أصبحنا فريسة للكلاب الضالة، وننتظر يوميا الاستيقاظ على خبر جديد، أو قصة جديدة لكلب اعتدى على سيدة مسنة، أو عقر طفلة صغيرة، أو حتى نهش رجل كبير، فالجميع يتساوى نظرا لكثرة عدد الكلاب الضالة في شوارعنا».

وفي السياق ذاته، انتشرت أرقام هوتاف إدارات الطب البيطرى، ووزارة البيئة على جدران الشوراع بمدن بدر والشروق، للإبلاغ عن بؤر تجمعات الكلاب والحيوانات الضالة، على أمل تحرك إحدى هذه الجهات للتعامل معها ولكن دوم جدوي، حيث أكد مصطفى خالد أحد سكان مدينة بدر، أنّه تواصل عدة مرات للإبلاغ عن عدة تجمعات للكلاب الضالة، ولكن دون جدوى، الأمر ذاته تكرر بمدينة الشروق، حيث ينتظر المواطنين تحرك سريع لإنقاذ أرواحهم وأرواح أطفالهم من خطورة الحيوانات الضالة، وفي مقدمتها الكلاب المسعورة.

مصدر بجهاز مدينة الشروق: نعاني بسبب رفض بعض الأهالي التعامل مع الكلاب الضالة

في غضون ذلك، صرح مصدر موثوق بجهاز مدينة الشروق، بأنّ جهاز مدينة الشروق، يعاني بسبب رفض بعض الأهالي قتل الكلاب، ومطالبة البعض الآخر بقتلها والتخلص منها في أقرب وقت ممكن، للحد من مهاجمة أطفالهم، مشيرا إلى أنّ الجهاز خاطب عدة جهات للتغلب على هذه المشكلة، وننتظر تحرك سريع حرصا على أرواح المواطنين.

خاطبنا وزارات البيئة والصحة للتعامل مع الكلاب الضالة

وأضاف: «خاطبنا وزارة البيئة ووزارة الصحة، والطب البيطرى، ونتمنى أن يكون التحرك أسرع للقضاء على هذه الظاهرة التي تزداد مع دخول فصل الصيف».

تخصيص رقم 19561 لتسجيل الشكاوى

كما جرى تخصيص الرقم 19561 لتسجيل الشكاوى، لرصد بؤرة التجمعات والتعامل معها.

غياب تام للرقابة على الحيوانات الضالة

كانت الكلاب الضالة افترست عدد من الأطفال خلال الشهور الأخيرة، بمدن شرق القاهرة، الواقعة على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، وسط غياب تام من رقابة الإدارات المختصة بالمدن الجديدة، التي انتشرت بها الكلاب الضالة وسببت أكثر من حادثة للأطفال والكبار على فترات متقاربة.

كلب يفترس طفلة صغيرة لمدة 5 دقائق

وكان رواد فيس بوك تداولوا مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة مثبتة أعلى أحد العقارات، يوثق لحظة انقضاض كلب مفترس على طفلة لأكثر من 5 دقائق، وهو ينهش فى لحمها ويجرها من على الرصيف، إلى الحديقة الخلفية للعمارة التى يسكن فيها أهل الطفلة وسط الأشجار والزراعات ويلوذ بالفرار بعد إصابتها بعدة جروح وإصابات نافذة، تسببت للطفلة في عاهة مستديمة، وتركت حالة من الذعر بين السكان والأهالي.