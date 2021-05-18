«إليك الحل لو دست بالغلط».. شركات المحمول تحذر من «لينكات النصب»

مع تعدد وسائل النصب الإلكتروني وعمليات الاحتيال خلال الفترة الماضية، حذرت شركات المحمول عملائها بمصر من عمليات النصب الإلكتروني، حيث أرسلت الشركات رسائل نصية إلى جميع عملائها جاء مضمونها: «احمي نفسك من النصب الإلكتروني أوعي تدوس على أي لينك جالك في رساله من رقم مجهول أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي ولو دوست عليه بالغلط لازم تعيد موبايلك لضبط المصنع»

قانوني: «خلي بالك هيتنصب عليك»

وحذرت المستشار القانونى، أمل أصلان، من تزايد جرائم النصب الإلكتروني فى ظل أزمة كورونا الراهنة وما صاحبها من العمل بالمنزل وعمليات الإغلاق التى تشهدها بعض الشركات وبالتالى الاعتماد الكلي على التواصل الإلكتروني من خلال منصات إلكترونية وتطبيقات مثل «واتس اب وفيس بوك»، مشيرة إلى أن تطبيقات «الواتس اب والفيس بوك» تعد من أخطر وسائل اختراق وعمليات النصب الإلكتروني لسرقة الصور والأرصدة بالبنوك.

وقالت أصلان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ما يقرب من 93 % من عمليات النصب الإلكتروني تأتي من جميع الهجمات السيبرانية والتى تبدأ برسالة على الهاتف المحمول أو عبر البريد الإلكتروني، مؤكدة أن أجهزة الأمن خلال الفترة الماضية تلقت مئات البلاغات التى تفيد بتعرض الأشخاص للنصب عليهم من خلال جرائم إلكترونية.

وتابعت: «يأتي ذلك فى ظل تحذير شركات تعمل في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات من تزايد عدد رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي ينتحل فيها مجرمين إلكترونيين صفة رؤساء مجلس إدارة بغرض تحويل أموال شركات إلى حساباتهم أو سرقة مضمون أو محتويات شخصية من على الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر».

تحذير: هتتسرق

وكانت بعض شركات المحمول حذرت عملائها من عمليات النصب الإلكتروني، مؤكدة أن عدد الهجمات الإلكترونية التي جرت في الفترة الماضية منذ انتشار فيروس كورونا «في الفترة ما بين منتصف فبراير 2020 وحتى منتصف مارس 2021» زاد بمقدار 7 أضعاف خلال الفترة الماضية، بينما لجأت بعض الشركات إلى شركات تأمين لحماية عملائها من عمليات النصب الإلكتروني.