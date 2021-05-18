تفاصيل مقتل شاب على يد شقيق زوجته في المرج: «تعالى اتغدى معايا»

«تعالى اتغدى معايا».. لم يدرك «عادل م»، 42 عاما ومقيم بالمرج، حين وجه هذه الدعوة لشقيق زوجته، أنها ستكون سببا في نهاية حياته على يد الأخير، حيث لبى الدعوة ثم كافئ صاحبها بعدة طعنات في الصدر أودت بحياته أم زوجته وأبنائه.

بداية الواقعة: دعوة على الغداء

تعود أحداث الواقعة إلى يوم السبت الماضي، عندما تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بدائرة القسم، يفيد بوصول «عادل م»، 42 عاما، مصابا بجرح طعني بالصدر، وتم حجزه داخل غرفة الرعاية المركزة في محاول لإسعافه، وبعد أقل من 48 ساعة، تلقى المأمور إخطارا آخرا من المستشفى يفيد بوفاة المجني عليه، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط الجاني.

التحريات: خلافات سابقة وراء قتل زوج على يد شقيق زوجته

وتوصلت التحريات إلى أن خلافات سابقة بين الطرفين أدت لقيام المتهم بالتشاجر مع المجني عليه وإصابته بجرح سطحي في الصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبتدخل أقارب الطرفين تم عقد جلسة صلح بينهما، وتعهد كل طرف بعدم التعرض للطرف الآخر.

ويوم السبت الماضي، تقابل المجني عليه مع المتهم، ودعاه لتناول طعام الغداء معه قائلا «تعالى اتغدى معايا أختك عاملة غدا مخصوص»، فقبل المتهم الدعوة وذهب معه إلى منزله، وبمجرد أن دخل الطرفان المنزل، ذهب المجني عليه ليخبر شقيقته بأن شقيقها في المنزل، خاصة أنه ظل طوال فترة الخلافات لا يدخل بيت شقيقته، وذهبت الزوجة لتصافح وترحب بشقيقها.

وبمجرد عودة الزوجة للمطبخ لتحضير الغداء، سمعت استشغاثة زوجها، فذهبت إليه مسرعة لتجده ملقى على الأرض ومصاب بنزيف، فما كان منها إلا أن استغاثت بالجيران، وهرب شقيقها مسرعا قبل إلقاء القبض عليه من أهالي المنطقة، وتم نقل الزوج إلى مستشفى اليوم الواحد، وظل بها 48 ساعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الإثنين.