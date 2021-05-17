القصة الكاملة لمشاجرة أنهت حياة عامل ديليڤرى ومحاولة قتل شقيقين بالهرم

كر وفر تفاصيل مشهد ليس بأحد الأفلام السينمائية، ولكنه مشهد واقعى شهدته أحد شوارع منطقة الهرم للنجاة من تلك الأعيرة النارية سواء الهادفة أو الطائشة والتي استقرت إحداها برأس المجنى عليه قاصدة من ذلك قتله لخلافات سابقة بين الضحية والمتهم.

مشاجرة تنتهى بجريمة قتل والشروع بأخرى

ثمانى أمتار فقط كانت الفاصل بين الضحية والمتهم حال إطلاق عيارات نارية صوبه أراده قتيلا فى الحال وإصابة اثنين آخرين، حيث تبدأ الواقعة بمشاجرة عنيفة بين المتهم والمجنى عليه قبل شهر رمضان الكريم بقرابة أسبوعين فتوعد الجانى الضحية وهدده بالقتل ولم يعره الآخر أي اهتمام، ولكن بعد مرور يوم فقط على المشاجرة ذهب المجنى عليه لعمله كعامل دليفيرى بأحد المطاعم، ودلف مع آخر فوق الدراجة البخارية، قاصدين أحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام لتوصيل طلب لأحد المنازل وما إن وصلا للمكان المقصود انتظر الضحية صديقه تحت العقار حتى ينتهى ليرحلا سويا مرة أخرى.

قتل المجنى عليه وشرع بقتل شقيقين

لم يكن يعلم عامل الدليفري أنه سيرحل ولكن وهو جثة هامدة لا حول لها ولا قوة بعد دقائق معدودة، حيث قام المتهم بتصويب فرد الخرطوش تجاه المتهم وأطلق عيارين ناريين استقر أحدها بمخه والأخر بقلبه حيث سقط قتيلا على الفور كما أصابت الأعيرة النارية شقيقين داخل العقار وأحدثت بهما إصابات سطحية لهما ولاذ المتهم بالفرار.

الكشف عن هوية المتهم حيث على الفور ورد قسم شرطة دائرة الهرم بلاغ من الأهالى بوجود قتيل ومصابين أمام إحدى العقارات بمنطقة حدائق الأهرام أطلق عليهم مجهول أعيرة نارية ولاذ بالفرار وبتكثيف التحريات الأمنية تم الكشف عن هوية المتهم ويدعى «وائل.ك» ولكنه لا يزال هاربا وتبحث عنه الأجهزة الأمنية.

الحكم على المتهم بالإعدام

حيث أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بزينهم كما أسدلت المحكمة الستار على تلك القضية بالحكم على المتهم بالإعدام شنقا لما اقترفه من جرائم.