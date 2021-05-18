السجون تنظم زيارة للصحفيين والمراسلين الأجانب لسجن الفيوم

ينظم قطاع السجون في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، زيارة لبعض المنظمات والجمعيات الحقوقية والصحفيين والمراسلين الأجانب، إلى سجن الفيوم، وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.

وتأتى الزيارة لتفقد أوجه الرعاية المتنوعة المقدمة للنزلاء، سواء في عنابر السجن، أو المستشفى أو المكتبة وكافة مرافق السجن، وسبق هذه الزيارة تنظيم زيارات مماثلة إلى سجون طرة وبرج العرب ووادي النطرون.

وشدد قطاع السجون على أن منظومة العمل تسعى جاهدة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، محمود توفيق، وذلك انطلاقاً من دور كل فرد وضابط في وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنساني.