صاحب أول مصنع بمدينة دمياط للأثاث: نستعد لتصدير منتجاتنا لإنجلترا

قال ياسر العوضي صاحب أول مصنع بمدينة الأثاث في دمياط، والمقرر أن يفتتحه رئيس الوزراء، خلال زيارته لمدينة الأثاث، اليوم، أنه كان أول المتقدمين بمشروع مدينة الأثاث للاستفادة بمزاياها بإعتبارها مجمع متخصص للصناعات,وأشار خلال حواره لـ«الوطن»، إلى قيام مصنعه بالتعاقد مع عملاء بإنجلترا لتنفيذ منتجات لهم مؤكدا حرصه على تصنيع منتجات تواكب كافة الأذواق داخليا وخارجيا مع الاستعانة بـ مصممين متخصصين من خريجي كلية الفنون التطبيقية، فإلى نص الحوار..

- بداية ما هي دوافعك للتقديم على مصنع في مشروع مدينة الأثاث بشطا مقارنة بالمنطقة الصناعة في دمياط الجديدة؟

دمياط الجديدة ليست مدينة صناعية خاصة بالأثاث فحسب بل هي منطقة صناعة لكل الصناعات من ألبان و معادن وغيره، أما مدينة الأثاث باعتبارها خاصة بمهنتي فهي مجمع صناعات لمهنة واحدة، وهو ما شجعني على التقديم تسهيلا علي على العميل الذي بات يبحث عن مكان مجمع يلبي كافة احتياجاته في الأثاث كما أن كافة الصناعات المكملة لمدينة الأثاث ستصبح موجودة بالمدينة مما سيسهل علي الكثير كصاحب مصنع.

- منذ متى بدأت العمل؟ و ما المنتجات التي سيعمل مصنعك على انتاجها مستقبلا؟

صناعة الأثاث تقضي على البطالة في الفيوم: نصدر للسودان والسعودية

بداية مصنعي تبلغ مساحته 5600 متر وبدأت العمل فعليا من شهر يناير الماضي حيث نعمل في مصنعنا على صناعة الأثاث بداية من التصميم الذي يشرف عليه مهندسي ديكور من خريجي كلية الفنون التطبيقية وحتى التنفيذ، ونصنع موبيليا تلبي الأذواق سواء مودرن أو كلاسيك وتعاقدنا مع شركة في إنجلترا ونعمل حاليا على تنفيذ طلبية لهم علاوة على مشاركتنا في فرش وحدات «بشائر الخير»، بمحافظة الإسكندرية والعاصمة الإدارية.

الاسم محل أثاث.. والبضاعة آلات موسيقية: «سوق الموبيليا اتضرب»

- ما هي الصعوبات التي واجهتك بعد افتتاح مصنعك بالمدينة؟

المدينة لم تكتمل بعد فمحلات بيع مستلزمات الموبيليا لم تفتتح بعد والخدمات كذلك بينما لم يعمل بعد موقف سيرفيس المدينة رغم افتتاحه وكل شئ في طريقه للاكتمال

- ما رسالتك للصناع والتجار الذين لم يقدموا بعد في مدينة الأثاث؟

أي دولة صناعية في العالم تشتهر بصناعة ما فهي تمتلك مجمع صناعي للصناعة التي تشتهر بها لتسهل على الزبون و المصنع الحركة والتعامل واختصارا الوقت كدولة الصين و غيرها من الدول لذا نستهدف الخروج من العشوائية إلى مكان منظم ومرخص تدعمه الدولة وهو ما يعد شئ متميز .

- البعض يردد بين الحين والآخر أن مدينة الأثاث استفاد بها كبار التجار وليس صغار الصناع، ما ردك عليهم ؟

الذي يعمل في مدينة الأثاث حاليا هم صغار الصناع بعدد 420 ورشة ومصنع وحيد وهو ما يؤكد أن مدينة الأثاث تخدم صغار الصناع وليس الكبار كما يشيع البعض وهؤلاء الصناع يعملون ويقدمون أفضل إنتاج .

- بما تطمح مستقبلا ؟

نطمح بتنفيذ كل التوجهات التي وضعت من قبل الجهاز التنفيذي للمدينة على أرض الواقع كاملة كافتتاح المشروعات الخدمية كـ«المول والمستشفى»، وتوفير الخامات داخل المدينة وخدمات مكملات الأثاث.

- ما رأيك في ارتفاع أسعار خامات صناعة الأثاث؟

الخامات المستخدمة كالأخشاب والغراء والمسامير مستوردة لذا يرتفع سعرها بين الحين و الآخر ويعد ارتفاع الأسعار أمر مؤثر لو لم يكن هناك حالة رواج فكل الخامات في كافة الصناعات زادت و نتيجة لارتفاع الأسعار ارتفع سعر المنتج النهائي أيضا ونشعر بتلك الأزمة لو السوق غير منتعش لكن لو منتعش وهناك تصدير وحركة بيع وشراء لن نشعر بالأزمة ولكن نظرا لتراجع حركة التصدير نتيجة توقف أسواق «ليبيا وسوريا والعراق»، بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها هذا إلى جانب أزمة جائحة كورونا التي أثرت علينا في كافة مناحي الحياة .

- كيف استطعت أن تخلق لنفسك ميزة تنافسية في سوق صناعة الأثاث؟

استطعنا أن نخلق لأنفسنا ميزة تنافسية بالاستعانة بمجموعة من مصممي الأثاث من خريجي كليات الفنون التطبيقية يعملون على دراسة الذوق العالمي الذي فرض نفسه على الساحة لنقدم منتج يتوائم مع الذوق الحالي وليس الذوق القديم الذي لم يعد يشهد طلب لذا نعمل على تلبية احتياجات كافة الأذواق سواء «مودرن - كلاسيك - هاي - هاي كلاسيك»، لنرضى كافة الأذواق و لما افتتحنا مصنعنا في مدينة الأثاث لم نعد متخصصين في شكل معين ولدينا الإمكانيات لتنفيذ أي نوع .

- ما الطلبات التي تقدمت بها للقائمين على مشروع مدينة الأثاث خلال الفترة الماضية؟

طلبنا توفير عمل للمصانع والورش وقد كان وسعت المحافظ لذلك وتواصلت مع وزيرة التضامن التي قررت الاستعانة بصناع دمياط لفرش 2000 شقة تتبع وزارة التضامن وستوزع الطلبية على ورش داخل وخارج المدينة كما طالبت المحافظ بإتاحة الفرصة للصناع ليقوموا بفرش وحدات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

- ما رسالتك لصغار الصناع؟

لابد من تغيير فكركم في تنفيذ التصميمات والموديلات القديمة لم تعد محل طلب، الآن اختلفت الأذواق والاحتياجات وبات صعب على الزبون الخارجي أن يجوب حواري دمياط بحثا عن احتياجاته أما لو ذهب لكيان منظم فسيكون هذا أفضل له. .

- ما السبب وراء عدم افتتاح مصانع أخرى في مدينة الأثاث؟

أثرت أزمة فيروس كورونا إلى حد كبير حيث أن هناك تخوفات لدى التجار من ضخ أموالهم لبناء مصانع جديدة داخل المدينة لذا تدرس الدولة تقديم تسهيلات في هذا الشأن لبناء مصانع أخرى .

أقرأ أيضا:-

«أميرة» أنجبت «تمارا» بعد 10 سنوات انتظار.. والموت خطفها بعد شهرين