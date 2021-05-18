محافظ أسوان يتابع جهود إحتواء تداعيات حريق محطة ري «بلانة» الرئيسية

توجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لموقع حريق وحدة تشغيل محطة بلانة الرئيسية للري بمركز نصر النوبة، اليوم، لمتابعة جهود إحتواء تداعيات الحريق ميدانياً، رافقه المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان والمهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الري، بالأضافة إلى صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.

ونجحت جهود أطقم الصيانة التابعة للري في إصلاح الوحدة ، علاوة على إجراء الصيانة لباقي الوحدات والتي تصل إلى 4 وحدات من إجمالي 6 وحدات تعمل بالمحطة لخدمة منظومة الرى بقري مركز نصر النوبة ومنها ري 25 ألف فدان بواسطة 5 محطات ري أخري متتابعة علي الترعة الرئيسية تشمل محطات «قسطل 1، وقسطل 2، وخريت 1، وخريت 2، وإبريم»، بما يتوازى مع استمرار ضخ مياه الشرب بـ 5 محطات هي بلانة وقسطل وأبو سمبل وتوشكي وعنيبة.

وخلال تفقده لمحطة بلانة اطمأن اللواء أشرف عطية على انتظام تشغيل محطات مياه الشرب لتوفير إحتياجات المواطنين بقري نصر النوبة ، مكلفاً مسئولى الرى بتوفير البدائل السريعة داخل المحطات لمواجهة هذه الأزمات الطارئة سواء من أجهزة إطفاء ذاتية أو مولدات تبادلية لتوليد الكهرباء، علاوة على توفير قطع الغيار الأحتياطية .