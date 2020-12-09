لجنة علمية عليا لدراسة المسار الأفضل لمحطة معالجة بلانة الثلاثية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا عمد ومشايخ وقيادات قرى نصر النوبة والجعافرة؛ حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة علمية عليا لدراسة المقترح المقدم من أحد المواطنين بشأن تركيب خط بديل لمسار الخط الحالي الخاص بتحويل المياه المعالجة ثلاثيا من محطة معالجة بلانة الثلاثية إلى أحد المصارف المائية على أن تضم اللجنة استشاريين ومتخصصين من كليتي الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجانب مسؤولي البيئة والصحة والري.

واتفق الجميع على أن قرار اللجنة سيكون نهائيا وملزم تنفيذه للجميع وهو الذي يتوازى مع استكمال الأعمال الحالية التي تصلح مع الحلين لكسب الوقت ومما سيساهم في إنجاز أي حل من الحلول المقترحة.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأننا نعمل لمصلحة المواطن وحمايته من أي أخطار بعيدا عن أي انتماءات قبلية أو عصبية، وخاصة مع احتمالية تعرض أكثر من 7 قرى بمركز نصر النوبة لكارثة حقيقية متوقع حدوثها في حالة وقوع انهيار للجسور الترابية واندفاع مياه الصرف من ارتفاع 100 متر، وبإجمالي 15 مليون م3 مخزنة داخل الأخوار الجبلية مما يعرض حياة وممتلكات ومنازل وزراعات المواطنين للخطر، بالإضافة لتلوث المجاري المائية العذبة.

ولفت إلى أن إنشاء محطة معالجة بلانة والتي تم نهوها بطاقة 32 ألف م3 / يوم، علاوة على خطوط الطرد كلف موازنة الدولة أكثر من 187 مليون جنيه وجاهزة للتشغيل لتحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه نقية تماما وخالية من أي ملوثات وتخضع لرقابة من 9 جهات رقابية وحكومية للحفاظ على صحة المواطن وسلامته.

وطالب أشرف عطية بتكثيف التوعية بين المواطنين ولاسيما الشباب بحتمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي والتي سيستفيد منها نحو 540 ألف مواطن من ضمن العديد من مشروعات محطات المعالجة التي تم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية في إطار خطة الدولة للحفاظ علي كل نقطة مياه واستثمارها في تلبية احتياجات المواطنين منها.