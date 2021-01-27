انطلاق البرنامج الثقافي للمسارح المتنقلة بـ«بلانة» في أسوان

استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أبرز المشروعات والفعاليات الثقافية الجاري تنفيذها بمختلف مدن ومراكز المحافظة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا، مشيدا بالدعم اللامحدود والدور البناء الذي تقوم به الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لتنفيذ العديد من الأنشطة، التي تستهدف مختلف المراحل السنية من أبناء أسوان، وهو الذى يساهم بشكل مباشر في نشر الفكر التنويري والتوعية الثقافية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بمدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي محمد إدريس، بجانب مدير عام فرع ثقافة أسوان نجوى سيد، حيث شهد اللقاء عرض البرامج الثقافية التي سيتم انطلاقها داخل نطاق المحافظة، خلال الفترة الحالية، ومن بينها إفتتاح البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة بقرية بلانة بمركز نصر النوبة، وذلك يوم السبت المقبل 30 يناير، على مدار 3 أيام، لينتقل بعد ذلك إلى قرية الأشراف بمركز إدفو.

ومن جانبه أوضح محمد إدريس، أن هذا البرنامج يعد من أهم المشروعات القومية والثقافية، التي توجه لها الدولة اهتماما كبيرا للوصول للقرى النائية والمحرومة من المواقع الثقافية، من أجل تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ سلسلة من القوافل الثقافية والفنية، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 5 فبراير المقبل، حيث ستتضمن مجموعة من الورش الفنية والمحاضرات الهادفة لبث الروح الوطنية، بجانب تنظيم عدد من المعارض الفنية والثقافية، وتقديم عروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية.

وأشار إدريس، إلى أنه تم فتح الباب أمام شباب وفتيات أسوان، للتقديم في مشروع «ابدأ حلمك»، من خلال طرح ألف استمارة، بهدف اكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، واستثمار طاقات الشباب في المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع.

وأوضح أن وزيرة الثقافة، أعلنت بدء تلقي طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية خلال يناير الجاري، التي تستمر حتى منتصف فبراير المقبل، وذلك عبر شبكة الإنترنت في 5 محافظات من بينها أسوان، وستقام اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة «ابدأ حلمك»، عقب انتهاء فترة التقديم، لإعداد المتدربين لمدة 6 أشهر، اعتبارا من شهر مارس وحتى أغسطس، على أن تكون مشروعات تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.