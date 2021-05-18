التعليم: تدريس اللغة الصينية في المدارس لا يحتمل أي لغط

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ تدريس اللغة الصينية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، كلغة اختيارية وليست إجبارية، لا يحتمل أي لغط على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنّ الوزارة حريصة على توضيح المعلومات كافة عن آلية تدريس اللغة لطلاب الصف الأول والإعدادي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تجربة تدريس اللغة الصينية كلغة ثانية اختيارية ستتم في 10 مدارس تجريبية فقط، مؤكدا: «لا يحتاج الأمر أي لغط»، لافتا إلى أنّ الوزارة حريصة على تدريب المعلمين على المناهج الجديدة التي سيتم تدريسها للطلاب قبل بداية العام الدراسي المقبل.

«شوقي»: نبهنا على مديريات التربية والتعليم للاستعداد لعقد الامتحانات التجريبية لطلاب 3 ثانوي

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ تدريس اللغة الصينية لا يشكل أي عبء على الطالب أو ولي الأمر، وسيتم تدريب المعلمين على آلية تدريسها بشكل جيد، بما يحقق متعة الاستفادة منها بالنسبة للطلاب، لافتا إلى أنّ الوزارة كثفت جهودها لتطوير المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، أنّه تم التنبيه على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في مختلف المحافظات، بالاستعاداد الجيد لعقد الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي، موضحا أنّ الامتحانات ستعقد بنظام الأسئلة الموضوعية التي تقيس فهم الطالب وتدربه على الورقة الامتحانية النهائية.

وأوضح «شوقي» أنّ الامتحانات التجريبية 2021 لشهر مايو الحالي، ستقعد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مؤكدا أنّه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مديريات التربية والتعليم، بدأت عقد الامتحانات التكميلية اليوم، لطلاب صفوف النقل، ورقيا بنظام الأسئلة المجمعة، وأوضحت المديريات أنّ الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية.