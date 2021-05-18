تعرف على أسباب رفض طلبك من البنك ضمن مبادرة «إحلال السيارات القديمة»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالي عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة «الملاكى والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعى، تخطى 70 ألف طلب منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية، موضحا أنه من بين تلك الطلبات 38 ألف طلب استوفى الشروط المقررة، بينما تم الانتهاء من تسليم 500 سيارة جديدة للمستفيدين منذ أول أبريل الماضي وحتى الآن.

وذكرت الصفحة الرسمية للمبادرة عبر «فيس بوك»، أنّه لوحظ تكرار مشكلة «الطلبات المعلقة» والتي يتسبب فيها المواطن أثناء التسجيل دون قصد، ما يؤدي لرفض البنك الطلب مرة أو أكثر لعدم استيفاء المستندات أو عدم تعديل البيانات من قبل المواطن فتتحول حالة الطلب إلى «طلب معلق»، لذا أوضحت الصفحة أنّه تم التعامل مع كل الطلبات المعلقة.

إلا أنّ هناك بعض الأسباب الأخرى التي تؤدي لرفض الطلب من البنك بنحو:

- تجاوز سن المتقدم للتقسيط 65 عامًا.

- عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل.

- قيمة قسط السيارة أعلى من نصف دخل المتقدم.

إلا أنّه يتم الرد على جميع الطلبات المرفوضة؛ لإعلام المتقدمين بأسباب الرفض، ويُمكن لكل منهم التظلم بتقديم شكوى عبر الخط الساخن «15707»، حيث يتم الرد عليها خلال 3 أيام عمل.

ماذا تفعل إذا تم رفض طلبك من البنك؟

وتقدم صفحة مبادرة إحلال السيارات القديمة بعض النصائح في حال تم رفض الطلب من البنك وكيفة تجنب تعليق الطلب للاستفادة من المبادرة، وذلك من خلال اتباع الآتي:

- قم بالدخول على الصفحة التي تظهر بها رفض طلبك.

- اقرأ بعناية سبب رفض الطلب سواء لاستكمال مستند أو تعديل معلومة.

- قم بالضغط على زر «تعديل» في آخر الصفحة، وقم بتعديل الطلب حسبما يطلب البنك.

- قم بالضغط على زر «تم حل مشكلة الرفض».

وبعد ذلك، يعود الطلب إلى البنك مرة أخرى للفحص، والتأكد من استيفاء المطلوب تمامًا، وإعادة الطلب مرة أخرى بنتيجة إعادة الدراسة.

بينما أشارت الصفحة إلى أنّه في حالة تقديمك ما يثبت عنوان سكنك وعملك الحاليين بالتفصيل للبنك حتى يستطيع الاستعلام عنك، وتقديم ما يفيد قدرتك على سداد أقساط السيارة، فأنت بذلك من المستفيدين في المبادرة.

وكان أحمد عبدالرازق المتحدث الرسمي باسم المبادرة، قال إنّ مبادرة إحلال السيارات المتقادمة اختيارية، فليس هناك إجبار للمشاركة بها، وتشمل شروطها الآتي:

شروط التقديم في المبادرة:

- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

- ألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في حالة طلب التقسيط فقط.

- أن تكون رخصة السيارة سارية وباسم مقدم الطلب وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى للمبادرة، وهي: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر».

- بالنسبة لسيارات الملاكي يجب أن تكون الرخصة باسم مقدم الطلب في آخر عامين من تاريخ إطلاق المبادرة في 7 يناير 2021.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المبادرة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي «سارية».

- صورة من رخصة السيارة «سارية» وباسم المتقدم.

- شهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور.

- في حالة طلب التقسيط يجب: إثبات محل الإقامة بإيصال مرافق لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر أو عقد إيجار أو تمليك، وإقرار عن الدخل السنوي لمقدم الطلب.