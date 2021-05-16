«إحلال السيارات»: إقبال كثيف من المواطنين خاصة من متوسطي الدخل والأقل

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إن هناك إقبالا كبيرا من قبل الكثير من المواطنين، خاصة فئة متوسطي وأقل من متوسطي الدخل والذين يملكون سيارات مر على صناعتها 20 عاما فأكثر، بسبب وجود تيسير كبير في الشروط والإجراءات الخاصة بالتقدم لتلك المبادرة.

وأضاف «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «إكسترا نيوز»، أن زيادة أعداد المتقدمين للانتفاع بتلك المبادرة يمثل تحديا كبيرا للعاملين في المبادرة من أجل التحرك بسرعة نحو تسليم أكبر عدد ممكن من السيارات الجديدة وإحلال السيارات القديمة، لأن ذلك يؤدى إلى مجموعة من الأهداف الإيجابية بالمجتمع منها تقليل ازدحام المرور والحفاظ على البيئة والاستهلاك الكفؤ في الوقود.

وأوضح أنه في حال ادخل مقدم الطلب بيانات غير صحيحة سواءً كانت شخصية أو تتعلق بالسيارة، فيتم إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة، حيث إن هناك عددًا من الطلبات رفضتها البنوك، لعدد من الأسباب أسباب، منها تجاوز سن المتقدم للتقسيط 65 عامًا، أو عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل، أو أن قيمة قسط السيارة كانت أكبر من نصف دخل المتقدم.

وأكد أنه حتى الآن تحملت وزارة المالية حوالي 16 مليون جنيه للسيارات التي تم تسليمها للمواطنين، من إجمالي مبلغ مرصود 7.1 مليار جنيه لتلك المبادرة على مدار المرحلة الأولي والتي تمتد طيلة 3 سنوات وتغطي 7 محافظات على مستوى الجمهورية.