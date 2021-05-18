«اطمن على ابنك».. تعرف على كيفية التواصل لحجز مواعيد فحص التلاميذ

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، انطلاق الحملة المجانية للكشف الطبي على طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد، بشعار «اطمن على ابنك».

وتأتى الحملة في إطار توفير هيئة الرعاية الصحية الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامتهم وصحة مستواهم البدني والعقلي أيضا.

حجز مواعيد لإجراء الفحص الطبي

وبشأن التواصل وكيفية الحجز لإجراء الفحوصات «لابنك أو بنتك»، يمكنك التواصل على الخط الساخن 15344.

وتستهدف الحملة إجراء الكشف الطبي على طلاب المدارس في مراحل رياض الأطفال والإبتدائية والإعدادية والثانوية، من خلال عمل فحوصات طبية شاملة لهم، تشمل «كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية وبصرية وسمعية، أسنان، وقياس نظر»، بالإضافة إلى تحاليل «صورة دم كاملة، فصيلة دم، Rh»، وغيرها من الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية التي تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض لدى الطلاب والاطمئنان على حالتهم الصحية والقضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم.

وتبدأ المرحلة الأولى من الحملة اليوم الثلاثاء 18مايو وحتى الأول من يوليو 2021 وذلك للطلاب المنقولين إلى الصف الأول الإعدادي و الصف الأول الثانوي، وبالنسبة للمرحلة الثانية فإنها تنطلق من يوم 3 من شهر يوليو القادم حتى 16 سبتمبر 2021 وذلك للمتقدمين إلى مرحلة رياض الأطفال «KG1» والصف الأول الإبتدائي.

حملة «اطمن علي ابنك»

ويمكنك التواصل مع الكول سنتر رقم 15344، لتحديد الميعاد الخاص بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطالب، وذهابه في الموعد المخصص له إلى المركز أو الوحدة الصحية لإجراء الفحوصات، وكذلك استلامه نتائج الفحوصات لضمها إلى ملفه الدراسي.