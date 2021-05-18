مودة الأدهم من خلف القضبان: خسرت كل حاجة.. حسبي الله ونعم الوكيل

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، جلسة محاكمة فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام، والتي شهدت تغيب «حنين» عن الحضور، وذلك في قضية اتهامهما بالاتجار بالبشر، حيث صدر قرار بضبط حنين حسام وإحضارها بالجلسة الماضية.

وثارت المتهمة مودة الأدهم خلف قفص الاتهام على وسائل الإعلام، موجهة لهم الحديث: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكم».

كواليس الجلسة الماضية

الجلسة الماضية التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد أحمد الجندي، شهدت إحضار المتهمة مودة الأدهم من محبسها، فيما تغيبت «حنين»، وحضر المحامي الخاص بها، وطلب دفاع مودة الأدهم، إخلاء سبيلها بأي كفالة مالية، كما طلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من حكم محكمة الجنح الاقتصادية المُستأنفة، والذى قضى ببراءة حنين مما نُسب إليها وبتغريم مودة 300 ألف جنيه، في قضية الفيديوهات المُخلة.

المحكمة سمحت لـ«مودة» بالحديث

وخلال الجلسة، سمحت المحكمة للمتهمة مودة الأدهم بالحديث، وقالت «أنا بقالي سنة محبوسة، واترفدت من جامعتي وخسرت كل حاجة في حياتي، كل ده عشان بعمل فيديوهات، أنا معملتش حاجة غلط، هما كانوا فيديوهين بس مع طفلين، أنا معملتش حاجة، نفسي أشوف أمي».

ضبط وإحضار

وفي نهاية الجلسة الماضية، أصدرت المحكمة أمرا بالقبض على المتهمة حنين حسام عبد القادر، كما أجلت القضية لجلسة اليوم.