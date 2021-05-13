التضامن: منصة مودة تردد عليها 4 ملايين شاب وفتاة.. وبرنامج لـ«الكابلز» قبل الزواج

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، المشرف على برنامج «مودة» للحد من الطلاق، إن «منصة مودة» تردد عليها 4 ملايين شاب وفتاة، مشيرًا إلى أن 75% منهم من الإناث.

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد شهادة منصة «مودة» كمتطلب تخرج بداية من العام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على الاتصال المباشر للطلبة.

تدريب 350 عضو هيئة تدريس

ولفت عثمان، إلى أنه تم تدريب 350 عضو هيئة تدريس، وهناك 75 ألف طالبة، و25 ألف طالب تم تدريبهم داخل 8 جامعات خلال الفترة الماضية، إلى جانب تدريب 38 ألف مجند بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، كما تم تدريب17 ألف مكلفة خدمة عامة على مستوى 24 محافظة.

وأكد أنه بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، تم تخصيص برنامج لـ«كابلز»، قبل «الزواج وكتب الكتاب مباشرة» ، ضمن مبادرة «دكان الفرحة»، التي تم تنفيذها على مستوى 5 محافظات مع صندوق «تحيا مصر».

وأوضح أنه تم العمل مع المتعافين من الإدمان وبقوة ضمن برنامج مودة، بعد ملاحظة ارتفاع نسبة حالات التفكك الأسري بين المتعافين، لافتا إلى أنه تم البدء بدورات تدريبية مكثفة كجزء من التأهيل الاجتماعى للمتعافين، ضمن أهداف برنامج «مودة» في الحد من الطلاق، وأعداد المقبلين على الزواج بشكل عام.

وأشار إلى أن حالات الطلاق من أبرز أسبابها مشكلة التواصل، وإدمان السوشيال ميديا والخرس الأسري، والتي تتسبب في حالات الطلاق بشكل قوي، إلى جانب العنف، الذي من الممكن أن يكون ناتجًا عن تعاطي المخدرات.

وأضاف أن أهم أهداف مشروع «مودة» هو تأهيل الشباب المقبل على الزواج، في نقاط محددة من ضمنها أن يتلقى المتدرب خلال التدريب محتوى مكونًا من عدة محاور تتمثل فى الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وأهمية الزواج، وكيفية اختيار شريك الحياة، والجوانب الصحية في العلاقات الأسرية، والفحص الطبي قبل الزواج.