24 ساعة اقتصاد: ارتفاع فى أسعار «أعلاف الدواجن وجرام الذهب»

شهدت الـ24 ساعة الماضية، عدد من الأخبار الهامة فى الشأن الاقتصادى، حيث ترصد «الوطن» أهم 5 أخبار اقتصادية للسوق المصرية، والتى من بينها: «ارتفاع جرام الذهب وارتفاع أسعار الأعلاف».

رئيس شعبة الدواجن: مليار جنيه خسائر بالمزارع بعد ارتفاع أسعار الأعلاف

قدر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، خسائر مربين الدواجن بمليار جنيه خلال العام الجارى، قائلا: «إن خسائر المربين مستمرة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والتي يأتى فى مقدمتها أسعار الأعلاف التى ارتفعت بنحو 1000 جنيها خلال العام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية»، موضحا أن مصر تستورد 90% من العليقة الجافة و87% من اللقاحات الخاصة بإنتاج الدواجن.

14 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 24 ساعة

سجّلت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، 18 مايو ارتفاعا بقيمة 14 جنيها خلال 24 ساعة، ليباع عيار 24 بـ942 جنيها مقابل 928 جنيها.

أسعار الأجهزة الكهربائية ترتفع للمرة الخامسة

حصلت «الوطن»، على القوائم الجديدة لأسعار الأجهزة الكهربائية بعد زيادتها للمرة الخامسة خلال العام الجاري، حيث شهدت أسعارالأجهزة المنزلية بالأسواق 4 ارتفاعات سابقة بنسب تراوحت من 30 إلى 50% بالأسواق.

وأرجع تجار بالغرف التجارية الأسباب إلى ارتفاع أسعار الشحن بأكثر من 500% مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية للخامات.

معيط: مقترح لتخصيص 10 مليارات دولار لشراء لقاحات «كورونا» لأفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية، بما يُسهم فى تمكين الاقتصادات الأفريقية من التعافي من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل «الجائحة».

«المالية»: 6.8 مليار جنيه حصيلة الجمارك في إبريل الماضي

قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، أفرجت عن مشمول 10.866 آلاف شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.